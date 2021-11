Австралия нашла новую альтернативу углю и газу

Такой шаг вызвал положительную реакцию первого в стране ветроэнергетического проекта Star of the South стоимостью в несколько миллиардов долларов. «Этот законопроект очень важен для старта новой отрасли, для реализации потенциала Австралии в области морской ветроэнергетики, для создания новых рабочих мест и для экономических выгод», — заявил гендиректор Star of the South Каспер Фрост Торхауге. В рамках проекта планируется начать строительство ветроэнергетической установки мощностью 2,2 гигаватта уже в 2025 году.