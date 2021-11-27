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Экономист: Многие россияне могут лишиться пособий

Елена Прошина
1 час назад

Депутат Госдумы экономист Михаил Делягин рассказал, что многие россияне в будущем могут лишиться пособий из-за инициативы Минтруда изменить методики расчета уровня бедности в России. Его мнение приводит DEITA.RU.

Экономист: Многие россияне могут лишиться пособий
Фото: ТАССТАСС

«Смена методики расчета бедности приведет к тому, что множество граждан, которые находятся на границе малоимущих будут признаны теперь достаточно состоятельными, чтобы перестать платить им пособия», - считает Делягин.

Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России планируют изменить способ подсчета доходов граждан для определения черты бедности. Сообщалось, что в основу новой методики ляжет учет общего уровня инфляции, а не изменение стоимости минимального потребительского набора продуктов и товаров.

По мнению Делягина, принятие новой методики означает, что расчет благосостояния будет основываться не на учете того, что приобретают бедные граждане, а на подсчете потребления богатых россиян. Он уверен, что тем самым будет искажена картина реального потребления. Это, в конечном счете, приведет к искусственному уменьшению числа граждан, получающих пособия, хотя они при этом останутся такими же бедными, как и были. Или, возможно, станут еще беднее из-за инфляции.

Напомним, что ранее Минтруд распространил официальное заявление на эту тему. В нем утверждается, что вычисляемая граница бедности не связана с решениями о введении мер соцподдержки гражданам. Социальную поддержку по-прежнему будут назначать, исходя из данных о текущем прожиточном минимуме в стране. Размер таких выплат также планируется устанавливать на основании величины прожиточного минимума, передает ТАСС.

https://tass.ru/obschestvo/13028825

Экономика,Михаил Делягин,Минтруд,Госдума,РИА "Дейта",ИТАР-ТАСС,
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