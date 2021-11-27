В России установили «границы бедности»

Правительство России утвердило правила определения «границы бедности». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Теперь при расчете «уровня бедности» вместо прожиточного минимума будет использоваться новый показатель – «граница бедности».

Его начальное значение установлено на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины - прожиточный минимум за IV квартал 2020 года. По России он будет увеличиваться по уровню инфляции ежеквартально, по регионам – ежегодно.

В ведомстве объяснили, что показатель нужен в связи с переходом с 2021 года на новую модель расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь в основе их расчета лежит не продовольственная корзина, а среднедушевой медианный доход и медианная заплата.

«Граница бедности» не влияет на назначение пособий, подчеркнули в министерстве.