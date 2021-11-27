Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

ВВП Украины достиг абсолютного рекорда

Ювелина Бернст
1 час назад

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю страны, сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

ВВП Украины достиг абсолютного рекорда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, долларовый ВВП на Украине в 2021 году составит ориентировочно $195 млрд.

Газовый кризис может обрушить экономику Украины

Свириденко обозначила цель на 2022 год - обеспечить постоянство основных показателей: рост ВВП, увеличение золотовалютных резервов и допустимое сдерживание инфляции. Украинские власти рассчитывают в данном случае на термомодернизацию жилых домов в стране, восстановление систем орошения в южных регионах, дешевое ипотечное кредитование и финансирование экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта.

«Мы стремимся довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов», - заключила Свириденко.

Бюджет Украины на текущий год был принят с дефицитом 5,5% ВВП, расчетной инфляцией в 7,3% и ожидаемым ростом экономики на 4,6%.
Экономика,
160
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители