ВВП Украины достиг абсолютного рекорда

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю страны, сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, долларовый ВВП на Украине в 2021 году составит ориентировочно $195 млрд.

Свириденко обозначила цель на 2022 год - обеспечить постоянство основных показателей: рост ВВП, увеличение золотовалютных резервов и допустимое сдерживание инфляции. Украинские власти рассчитывают в данном случае на термомодернизацию жилых домов в стране, восстановление систем орошения в южных регионах, дешевое ипотечное кредитование и финансирование экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта.

«Мы стремимся довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов», - заключила Свириденко.