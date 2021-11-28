Аналитики заявили о рекордном росте экономики России

Российская экономика по итогам текущего года может увеличиться на рекордные с 2012 года 4,2%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консенсус-прогноз, составленный на основе опроса аналитиков и данные Росстата.

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Банк России ждет, что экономика страны в 2021 году вырастет на 4-4,5%, Минэкономразвития прогнозирует 4,2%.

При этом прогнозируются темпы роста экономики по итогам года около 0,9% к уровню допандемийного 2019 года, что примерно в два раза ниже средних темпов роста экономики за последние пять лет.

Главным драйвером для российской экономики в текущем году стало восстановление после пандемии, заявили аналитики. Наполовину годовые темпы роста обеспечены вторым кварталом, когда ВВП страны вырос на рекордные 10,5%.

Позитивными факторами для экономики РФ стали высокие цены на нефть, восстановление экономики развитых стран, а также отсутствие резкого усиления санкционного давления вопреки ожиданиям. Кроме того, сказалось восстановление спроса внутри страны, поддержанное бумом потребительских кредитов.

Однако во втором полугодии экономический рост замедлился. Причинами стали новые волны пандемии, ужесточение политики ЦБ и интенсивный рост цен.