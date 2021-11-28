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В Госдуме предложили увеличить пенсии одной категории россиян

Елена Прошина
31 минуту назад

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный считает необходимым вернуться к индексации пенсий для работающих пенсионеров. Его слова приводит URA.RU.

В Госдуме предложили увеличить пенсии одной категории россиян
Фото: ТАССТАСС

«Необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Это нужно всем работающим пенсионерам страны, но северянам — особенно. Зачастую работающие пенсионеры составляют профессиональный костяк предприятий, в том числе важных для наполнения бюджета отраслей», — завил Завальный.

По его словам, в отношении жителей северных регионов России следует создать четкие критерии для выплат. Они должны учитывать, помимо почего, еще и состояние здоровья гражданина, при котором он мог бы претендовать на досрочный выход на пенсию. Свои идеи Завальный озвучил также на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России. При этом он выразил надежду на то, что они, в конечном счете, будут учтены правительством России.

Ранее Завальный сообщал, что проработал на Севере 27 лет, а при выходе на пенсию ему ПФР начислил ему содержание в размере всего лишь 24 000 рублей в месяц.

Экономика,Павел Завальный,Пенсионный фонд РФ,Госдума,Правительство РФ,РИА Ura.ru,
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