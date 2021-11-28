Америку предупредили о «победе Путина» в случае санкций против «Севпотока—2»

Немецкое издание Axios опубликовало секретный дипломатический документ, в котором власти ФРГ призывают конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2». Немцы считают, что санкции «ослабят» доверие к США и «в конечном итоге нанесут ущерб трансатлантическому единству».
Речь идет о «неофициальном документе», который обычно используется дипломатами в закрытых дискуссиях для выражения политической позиции. Бумаги были подготовлены посольством Германии в Вашингтоне 19 ноября и имеют пометку «секретно».
В документе говорится, что «Северный поток - 2» в настоящее время «не представляет угрозы для Украины, поскольку обеспечивается разумный транзит газа».
Возможные американские санкции в отношении трубопровода называются «победой Путина», поскольку они разделят западных союзников.
Также описаны шаги, которые предпримет ФРГ, и которые призваны успокоить конгрессменов США. Это «решительные публичные заявления», осуждающие поведение России, а также «оценка» приостановки будущих политических встреч.
Кроме того, «возможны ограничения в отношении будущих российских проектов по ископаемому топливу, не включая «Северный поток-2».
В документе также отмечается, что на уровне ЕС Германия будет «активно участвовать в процессе определения вариантов дополнительных ограничительных мер».