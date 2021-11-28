Депутат Госдумы назвал пенсии россиян «нищенскими»

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что большинство россиян живут «плохо». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«При нынешних нищенских пенсиях и маленьких пособиях, при МРОТ на уровне 13 тысяч, конечно, люди в большинстве живут по-прежнему плохо», - отметил депутат.

Он считает возможным исправить ситуацию повышением качества жизни и покупательной способности россиян. Это, в свою очередь, зависит от обстановки в экономике, возможностей бюджета и уровня МРОТ. Также играет большую роль стоимость труда в России, которой по словам депутата в России недооценен, и прожиточный минимум, «который должен соответствовать реальным цифрам, а не условным».

Но это не зависит от методики расчета уровня бедности, убежден Нилов.