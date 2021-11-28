Депутат Госдумы назвал пенсии россиян «нищенскими»

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что большинство россиян живут «плохо». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«При нынешних нищенских пенсиях и маленьких пособиях, при МРОТ на уровне 13 тысяч, конечно, люди в большинстве живут по-прежнему плохо», - отметил депутат.
Он считает возможным исправить ситуацию повышением качества жизни и покупательной способности россиян. Это, в свою очередь, зависит от обстановки в экономике, возможностей бюджета и уровня МРОТ. Также играет большую роль стоимость труда в России, которой по словам депутата в России недооценен, и прожиточный минимум, «который должен соответствовать реальным цифрам, а не условным».
Но это не зависит от методики расчета уровня бедности, убежден Нилов.
Так он прокомментировал новые правила определения «уровня бедности», утвержденные Правительством. Теперь при расчете «уровня бедности» вместо прожиточного минимума будет использоваться новый показатель – «граница бедности». Его начальное значение установлено на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины - прожиточный минимум за IV квартал 2020 года. По России он будет увеличиваться по уровню инфляции ежеквартально, по регионам – ежегодно.