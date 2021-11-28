Названы регионы России с самыми низкими пенсиями

Средний размер пенсий в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в октябре оказался ниже, чем в других округах. Об этом свидетельствуют данные портала Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В СКФО работающие и неработающие пенсионеры получают в месяц в среднем 13,2 тысячи рублей.

Наименьшая пенсия в Дагестане - 11, 9 тыс. рублей. В Северной Осетии и Чечне пенсионерам в среднем платят по 13,8 тысячи. В Ингушетии - 13,3 тыс. рублей, в Карачаево-Черкесии - 13,2. В Кабардино-Балкарии - 12,2. На Ставрополье средняя выплата составляет 14,2 тысячи рублей

По всей России средняя пенсия составляет 15,8 тыс. рублей. Лидером среди федеральных округов стал СЗФО с пенсионной выплатой в 17,6 тыс. рублей.