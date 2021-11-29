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Вучич раскрыл сэкономленную Сербией сумму благодаря цене на российский газ

Lenta.ru
1 час назад

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл сумму, которая страна сэкономила благодаря выгодной цене на российский газ, которую назначила Москва во время переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Сербия сэкономила €1 млрд на цене за российский газ
Фото: ReutersReuters

По его словам, Белград смог сэкономить не менее миллиарда евро. Президент отметил, что это стратегический вопрос для Сербии.

«Это огромная экономия», — подчеркнул он.

Ранее Вучич рассказал, что Россия согласилась поставлять газ в Сербию на исключительных по цене условиях.

«Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости [поставок], о которой я особенно просил президента Путина», — заявил Вучич.

25 ноября Вучич провел в Сочи переговоры в президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что обсуждаться должны были темы партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Экономика,Александр Вучич,Владимир Путин,
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