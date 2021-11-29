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Украинцы раскритиковали ФРГ за призыв по «Северному потоку-2»

Елена Прошина
1 час назад

Агентство «РБК-Украина» опубликовало статью о том, что правительство Германии обратилось к конгрессу США с просьбой не вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2». Публикация вызвала ряд возмущений читателей в комментариях.

Украинцы раскритиковали ФРГ за призыв по «Северному потоку-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что правительство ФРГ призвало американский конгресс не мешать реализации проекта «Северный поток —2», так как газопровод не представляет угрозу для Украины. В документе подчеркивается, что Германия обеспокоена запланированными санкциями со стороны конгресса, которые могут серьезно ослабить «трансатлантическое единство в отношении России».

Эта статья спровоцировала бурный отклик читателей в комментариях под соответствующим постом «РБК-Украина» в Facebook.

Пользователь Валентина Бабак написала, что немцы «продались с потрохами», и даже позволяют себе «шантажировать» США. Нина Яковлева назвала властей Германии «марионетками».

Читатель Виктор Заворотько указал, что ФРГ «верить нельзя», их беспокойные заявления не имеют смысла, так как ни о какой безопасности Украины не может быть и речи. Сергей Михайлов призвал украинцев готовиться самим защищать себя от нападок России, а «от них помощи не ждать».

Галина Будник написала, что ФРГ продолжит выражать озабоченность, но на этом все действия страны закончатся. Виталий Ильницкий считает, что Германия показала «у кого хата с краю», а Сергей Степанец добавил — «своя шкура ближе к телу».

Экономика,Сергей Михайлов,
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