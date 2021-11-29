Сербия сэкономила €1 млрд на цене за российский газ

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что страна сможет сэкономить около миллиарда евро, так как Россия во время переговоров установила для них крайне выгодную цену на газ. Об этом он рассказал в эфире Hit Tvit на телеканале Pink, пишут «Известия».

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Вучич заявил, что в ходе диалога с Владимиром Путиным он смог договориться о нефтяной формуле, которая с учетом всех обстоятельств выглядит крайне привлекательно. Он пояснил, что Сербия сможет платить около 270–275 долларов за тысячу кубометров газа при цене нефти 82–83 доллара за баррель.

Президент Сербии отметил, что власти страны продолжат работать в этом направлении. В будущем у Сербии сохранится самая низкая цена на газ в Европе, исключая страны СНГ, уверил Вучич. Он подчеркнул, что граждане Сербии смогут сэкономить не 300 миллионов, а минимум миллиард евро, включая все валютные операции.