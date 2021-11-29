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Россиянам назвали сроки исчерпания запасов нефти и газа

Алиса Селезнёва
44 минуты назад

По словам вице-премьера Александра Новака, запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа - на 50 лет. Об этом пишет ТАСС.

Такое заявление вице-премьер сделал в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа - около 50 лет», - пояснил он.

При этом, по словам политика, в России уверены в востребованности этих ресурсов на мировых энергорынках в ближайшие годы, несмотря на глобальный энергопереход.

Цены на нефть рухнули

Ранее временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров заявил, что Россия обеспечена рентабельными запасами нефти на период в 21 год. При этом он подчеркнул, что этот период может быть увеличен по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти, а в наиболее перспективном регионе - Западной Сибири - еще «работать и работать». В свою очередь председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заметил, что запасы газа в России являются самыми крупными в мире, их хватит не менее, чем на 100 лет.
Экономика,Видео,Евгений Петров,Алексей Миллер,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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