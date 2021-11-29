По словам вице-премьера Александра Новака, запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа - на 50 лет. Об этом пишет ТАСС.
Такое заявление вице-премьер сделал в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
«Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа - около 50 лет», - пояснил он.
При этом, по словам политика, в России уверены в востребованности этих ресурсов на мировых энергорынках в ближайшие годы, несмотря на глобальный энергопереход.