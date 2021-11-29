Посол ФРГ на Украине назвала сроки запуска «Севпотока-2»

Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен заявила, что российский газопровод «Северный поток-2» «еще точно полгода работать не будет». Об этом сообщает «Интерфакс».
Таким образом Фельдхузен прокомментировала предложение Украины предоставить ЕС допмощности по транзиту газа в объеме 55 млрд кубометров по специальным условиям.
«Предложение интересное. Потому что «Северный поток-2» еще точно полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать – это хорошее предложение, и я могу представить себе, что оно будет реализовано», – заявила Фельдхузен.
По ее словам, немецкий регулятор принял решение приостановить сертификацию газопровода из-за необходимости провести анбандлинг, то есть выполнить условие по разделению компаний.
«Эта институция - Bundesnetzagentur - действует исключительно по законам Германии и европейским законам. Они видели, что нужно сделать анбандлинг сначала. Я думаю, что они поняли, что без этого не следует работать дальше», – сказала посол.
Она добавила, что, если Россия будет использовать газ как оружие, Германия примет меры.
Строительство «Северного потока-2» было полностью завершено 10 сентября. В середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии решило приостановить сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2» из-за несоответствия немецкому законодательству. Для получения статуса независимого оператора газопровода заявитель должен быть зарегистрирован в Германии. Немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации.