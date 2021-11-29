Посол ФРГ на Украине назвала сроки запуска «Севпотока-2»

«Предложение интересное. Потому что «Северный поток-2» еще точно полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать – это хорошее предложение, и я могу представить себе, что оно будет реализовано», – заявила Фельдхузен.