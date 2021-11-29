В ЦБ раскрыли планы по сдерживанию инфляции

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сохранит жесткость в своей политике, чтобы вернуть инфляцию к цели вблизи 4%. Заявление прозвучало в ходе ее выступления на брифинге Ассоциации европейского бизнеса, передает РИА Новости.

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Согласно данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась год к году с 7,4% месяцем ранее до 8,13%. Вместе с тем на 22 ноября она замедлилась до 8,05%.

«Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», - цитирует агентство Набиуллину.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция по итогам 2021 года будет на уровне 7,4-7,9%. В На фоне проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция уменьшится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Однако на прошлой неделе прогноз на конец текущего года был вычеркнут из документа по инфляционным ожиданиям. Тем не менее регулятор подтвердил этот прогноз на 2022 год.

Ранее глава ЦБ назвала инфляцию реальной бедой, которая делает людей беднее, и подчеркнула, что регулятор обязан был принять меры, чтобы предотвратить дальнейший рост цен. Поэтому, пояснила Набиуллина, Банк России на последнем заседании повысил ключевую ставку до 7,5% и допускает возможность дальнейшего ее повышения.