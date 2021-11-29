«Северный поток-2» по-украински: Киев ответит на «оружие России» в Европе

Компания "Нафтогаз Украины" и оператор газохранилищ "Укртрансгаз" подписали меморандум о реализации проекта "H2EU+Store" по производству "зеленого водорода" на Украине и его поставке в ЕС. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Нафтогаза".

"Кроме амбиции стать крупнейшим производителем водорода на Украине, "Нафтогаз" как национальная компания видит свою миссию в создании водородного рынка и увеличении конкуренции", - цитирует пресс-служба советника председателя правления "Нафтогаза" по вопросам развития низкоуглеродистых бизнесов Алексея Рябчина.

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Отмечается, что меморандум предусматривает принятие мер по увеличению объемов производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии и налаживание производства "зеленого водорода" на Украине. Предполагается обустройство мощностей по хранению водорода в подземных хранилищах Украины и Центральной Европы, модернизация газотранспортной инфраструктуры для обеспечения транспортировки водорода. В дальнейшем из украинских газохранилищ водород будет экспортироваться в ЕС и там будет продаваться потребителям Центральной Европы.

25 октября Минэнерго страны сообщило, что Киев разрабатывает стратегию развития водородной энергетики в стране до 2030 года и рассматривает возможность производства "розового" (произведенного при помощи атомной энергии) и "зеленого" (произведенного с помощью энергии из возобновляемых источников) водорода. Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, согласно оптимистичному сценарию, может начать экспорт водорода в ЕС, получаемого при помощи возобновляемых источников энергии, до 2024 года.

"Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 80% газа и нефти в стране. Она занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 11 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности "Нафтогаза".

В компании »Нафтогаз Украины» отреагировали на введение властями США санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Сообщение опубликовано на сайте «Нафтогаза».

«Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» приветствует решение США о включении в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Глава компании Юрий Витренко отметил, что наложенные Вашингтоном ограничения помешают России использовать газ в качестве оружия.

О введении санкций заявил во вторник, 23 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен.

На заявление уже отреагировал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, назвавший действия Соединенных Штатов незаконными и неправильными. Кроме того, санкции прокомментировали в бундестаге: депутат от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте заявил, что они связаны с желанием американских властей ослабить связь между Россией и Евросоюзом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа «шокирована» ценами на газ и назвал российский газопровод «Северный поток-2» энергетическим оружием. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, что Европа в шоке от цены в две тысячи долларов. Я думаю, они были готовы к цене в 500-600 долларов, но не две тысячи. Даже для европейцев это очень дорого, нужно реагировать. "Северный поток-2" — это современное сильное оружие — энергетическое оружие. Последствия этого оружия мы еще не знаем», — сказал украинский лидер в интервью телеканалу ICTV.

По словам Зеленского, для Киева важно найти решение вопроса газообеспечения, поскольку у Украины контракт на транзит газа закончится в 2024 году.

«Поэтому трансформацию энергетической безопасности Украины мы точно будем готовить и точно в ближайшее время покажем ее людям», — пообещал он.

Отказ «Газпрома» выкупать дополнительные мощности в украинской газотранспортной системе (ГТС) на ноябрь привел к резкому взлету цен на газ в Европе. Они поднялись выше 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров, то есть более чем на 30 процентов.

13 октября президент России Владимир Путин ответил на обвинения в использовании Москвой энергетики в качестве оружия. Глава государства подчеркнул, что подобные заявления — это «политически мотивированная болтовня», которая не имеет под собой оснований.

В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать». По его словам, Россия руководствуется исключительно своими интересами и интересами своего народа «для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе».

Послы Германии и Франции в России Геза Андреас фон Гайр и Пьер Леви заявили, что через 30 лет Россия сможет поставлять по «Северному потоку — 2» водород, а Москва станет площадкой для «зелёного финансирования». Об этом они написали в статье «"Зелёное" будущее — хорошее будущее», приуроченной к конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-26), материал опубликован в РБК.

Кузбасс из угольного месторождения превратился в регион науки и «зелёной» промышленности; «зелёный» водород течёт по трубам «Северного потока — 2», снабжающего Европу климатически нейтральной энергией, — говорится в статье.

Послы отметили, что в будущем Ульяновская и Астраханская области могут стать хабами возобновляемой энергии, а Сахалинская — одним из водородных хабов в Азии. Дипломаты предположили, что Россия, сотрудничая с Евросоюзом по вопросам защиты климата, станет ведущим туристическим направлением для путешественников со всего мира.

Андреас фон Гайр и Леви отметили важность заявления президента РФ Владимира Путина на Российской энергетической неделе о том, что страна придёт к климатической нейтральности не позже 2060 года. Главы дипмиссий прогнозируют укрепление диалога по климату между Россией и ЕС к первой половине 2022-го, когда Франция будет председательствовать в Евросоюзе.

Водород, который, возможно, в будущем начнет поступать из России по "Северному потоку - 2", пригодится Германии для достижения энергетических целей. Об этом заявил корреспонденту ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Я много думаю об идее использования "Северного потока - 2" для [поставок] водорода в будущем", - сказал он.

"Германия в настоящее время ищет партнеров по поставкам водорода по всему миру. Транспортировка по морю требует очень много времени и средств. "Северный поток - 2" - трубопровод, который можно было бы переоборудовать для транспортировки водорода. Россия обладает огромным потенциалом в производстве зеленого водорода, который нам понадобится для реализации энергетической реформы. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы как можно скорее заговорили с Россией о будущих поставках водорода", - добавил Эрнст.

В первую очередь Германия будет нуждаться в поставках газа в ближайшие годы, сказал депутат от Левой партии. В этой связи "Северный поток - 2" является "правильным и важным проектом", подчеркнул он.

Как говорил в июле в интервью газете "Хандельсблат" исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, "Северный поток - 2" через 10 лет может быть пригоден к поставкам водорода по одной или двум веткам.

Газопровод «Северный поток-2» может быть полностью переключен на поставки водорода в течение десяти лет, если возникнет такая потребность при реализации планов Евросоюза по декарбонизации экономики. О такой возможности ранее заявил глава оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Опрошенные РБК эксперты критически оценили такую идею.

Условий для этого нет — ни коммерческих, ни регуляторных, считает заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Старший директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что поставлять чистый водород по текущей системе газопроводов проблематично, поскольку у него атомы небольшого размера и способны вызывать коррозию металла.

Он добавил, что пока механизм ценообразования и регулирования на рынке водорода непонятен, а значит оценить потенциальные выгоды «Газпрома» от этого проекта невозможно. Система «Северного потока-2» может быть достаточно легко трансформирована для транспортировки водорода, уверена декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа имени Губкина Елена Телегина.

«Тут вопрос еще, какие технологии производства водорода будут использоваться, главное — с точки зрения инвестиций. А сама транспортная инфраструктура легко может быть трансформирована технологически», — сказала она.

Глава Nord Stream 2 AG ранее отметил, что транспортировка водорода в 2030 году для компании является четкой целью. По его словам, для поставок могут использовать как одну, так и обе нитки совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров в год.

"Газпром" планирует участвовать в реализации пилотных проектов водородной энергетики в России, рассматривает водород как одно из средств снижения углеродного следа поставок газа. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" планирует участвовать в реализации пилотных проектов водородной энергетики в России. Совместно с профильными министерствами компания разработала проект "дорожной карты" для высокотехнологичной области "Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа", - сказано в сообщении.

Проект дорожной карты уже передан в Министерство энергетики для дальнейшего утверждения в правительстве РФ, отмечает холдинг.

"Газпром" рассматривает водород в качестве одного из средств снижения углеродного следа поставок природного газа, а также в качестве коммерческого продукта. На предприятиях группы "Газпром" в настоящее время ежегодно вырабатывается более 350 тыс. тонн водорода и водородосодержащего газа, подчеркивает компания.

В октябре "Газпром" и правительство РФ подписали соглашение о намерениях по объединению усилий для ускоренного развития технологий на основе природного газа в области водородной энергетики и создания пилотных проектов.

Как отмечал "Газпром", в соответствии с документом компания разработает и представит на утверждение в правительство РФ дорожную карту. В ней будут определены целевые показатели технологического развития, а также план их достижения. Реализовывать дорожную карту газовый холдинг и правительство РФ будут совместно, с привлечением заинтересованных сторон.

В течение двух лет Россия готова организовать поставки «зелёного» водорода в Финляндию. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе заседания российской-финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Ещё одним перспективным направлением считаю развитие водородной энергетики<...>. Наши компании в течение двух лет на базе своих площадок в Карелии готовы организовать производство и поставки «зелёного» водорода в Финляндию, — цитирует Мантурова его пресс-служба.

По словам министра, Россия имеет наработки по безуглеродным технологиям в промышленности и переходу на экологически чистый транспорт — электрический и водородный. В этой связи Министерство промышленности и торговли рассчитывает, что производство коммерческого транспорта, работающего на водороде, начнётся в 2023 году. Также российские компании ТМК и «Северсталь» готовы поставлять трубы для производства водорода.

В августе российское правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики. Согласно этой концепции, в 2035 году потенциальные объёмы экспорта водорода из нашей страны на мировой рынок могут составить порядка 12 млн тонн, а к 2050 году вырастут до 50 млн тонн.

«Зелёным» водородом называется тот, который получают за счёт электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников. Такой водород считается наиболее «чистым».