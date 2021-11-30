Оценено влияние омикрон-штамма на мировую экономику

Появление разновидности коронавируса под названием «омикрон» не приведет к серьезным последствиям для мировой экономики, сообщает Financial Times.

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По данным экспертов издания, этого не случится даже в том случае, если имеющиеся вакцины от коронавируса окажутся менее эффективными, чем против других разновидностей инфекции. Свой прогноз эксперты объясняют успехами в разработке препаратов от COVID-19. По их словам, экономика большинства стран демонстрирует способность адаптироваться к ограничениям, введенным на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщил главный экономист швейцарской инвестиционной компании UBS Global Wealth Management Пол Донован, «омикрон» «едва ли на данном этапе изменит мировую экономическую ситуацию». Лишь в некоторых странах может пострадать индустрия пассажирских авиаперевозок и туризма, на долю которых приходится небольшой процент мировой экономической активности.

Старший экономист американского банка Goldman Sachs Дан Струвен считает, что если новый штамм будет заразнее «дельты», то в 2022 году можно ожидать сокращения темпов роста мировой экономики с 4,2 процента вместо 4,6. Как отметил эксперт, данный спад будет компенсирован ростом в 2023 году.