«Нет даже намека»: Киев испугался остаться без российского газа

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил об отсутствии «даже намека» на переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа. Об этом он заявил в беседе с агентством Reuters.

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«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения», – сказал он.

Несмотря на участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока-2», у Киева нет возможности остановить этот процесс, отметил Витренко.

«Нет никакого права вето», – заявил он.

При этом Витренко заявил о готовности Украины оспаривать финальную сертификацию проекта в суде при его несоответствии европейскому законодательству.

Ранее сообщалось, что, согласно подсчетам Международного валютного фонда, из-за запуска газопровода «Северный поток-2» доходы Украины от транзита газа сократятся более чем на миллиард долларов в год в период до 2024 года, пока действует контракт на прокачку с «Газпромом».

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона назвал окончание транзита газа в 2025 году главным вызовом для страны. Он считает необходимым как можно скорее внедрить реформу термомодернизации.