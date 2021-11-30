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1 час назад

«Нет даже намека»: Киев испугался остаться без российского газа

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил об отсутствии «даже намека» на переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа. Об этом он заявил в беседе с агентством Reuters.

«Нет даже намека»: Киев испугался остаться без российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения», – сказал он.

Несмотря на участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока-2», у Киева нет возможности остановить этот процесс, отметил Витренко.

«Нет никакого права вето», – заявил он.

При этом Витренко заявил о готовности Украины оспаривать финальную сертификацию проекта в суде при его несоответствии европейскому законодательству.

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Ранее сообщалось, что, согласно подсчетам Международного валютного фонда, из-за запуска газопровода «Северный поток-2» доходы Украины от транзита газа сократятся более чем на миллиард долларов в год в период до 2024 года, пока действует контракт на прокачку с «Газпромом».

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона назвал окончание транзита газа в 2025 году главным вызовом для страны. Он считает необходимым как можно скорее внедрить реформу термомодернизации.

В ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина хочет добиваться продления на 15 лет контракта с Россией о транзите газа в Европу.

Экономика,Денис Шмыгаль,Юрий Витренко,Владимир Зеленский,Нафтогаз,Международный валютный фонд,Газпром,Reuters,
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