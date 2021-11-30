Завершился Первый экономический Хакатон, проводившийся при поддержке Сбера

Завершился первый экономический Хакатон «Экологичная экономика», проводившийся в течение двух последних месяцев. Основная цель — создание платформы, объединяющей молодежь, бизнес и государство для совместной работы по развитию цифровой экономики. Проект прошел при поддержке ФНС, Минобрнауки России, Сбербанка и других представителей бизнеса.

Всего организаторы получили более 750 заявок, из которых отобрали 66 лучших претендентов для дальнейшего участия. В финале команды представили экспертам концепции развития регулирования цифровой экономики в 11 сферах. Ключевые темы проектов — предпринимательская деятельность в цифровую эпоху, шеринговая экономика, бизнес-экосистемы, биотехнологии, AI, удаленный формат работы, блогинг и новые медиа и другие. В течение всего хакатона команды сопровождали менторы – представители науки, бизнеса и гос. органов. Такой формат совместной работы позволил каждой команде глубоко проработать свой вопрос, создать комплексные решения и сформировать основу для продолжения обсуждения в рабочих группах на базе топ-ВУЗов.