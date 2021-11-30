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1 час назад

Завершился Первый экономический Хакатон, проводившийся при поддержке Сбера

Завершился первый экономический Хакатон «Экологичная экономика», проводившийся в течение двух последних месяцев. Основная цель — создание платформы, объединяющей молодежь, бизнес и государство для совместной работы по развитию цифровой экономики. Проект прошел при поддержке ФНС, Минобрнауки России, Сбербанка и других представителей бизнеса.

Всего организаторы получили более 750 заявок, из которых отобрали 66 лучших претендентов для дальнейшего участия. В финале команды представили экспертам концепции развития регулирования цифровой экономики в 11 сферах. Ключевые темы проектов — предпринимательская деятельность в цифровую эпоху, шеринговая экономика, бизнес-экосистемы, биотехнологии, AI, удаленный формат работы, блогинг и новые медиа и другие. В течение всего хакатона команды сопровождали менторы – представители науки, бизнеса и гос. органов. Такой формат совместной работы позволил каждой команде глубоко проработать свой вопрос, создать комплексные решения и сформировать основу для продолжения обсуждения в рабочих группах на базе топ-ВУЗов.

Сергей Савельев, директор проектов Управления разработки и реализации стратегии Сбера выступил ментором одной из команд. Команда разрабатывала предложения по регулированию экосистем в РФ на базе анализа применимости международного опыта. По результатам работы команда подготовила отчет своего анализа с основными выводами и предложениями по развитию регулирования экосистем.

Экономика,Сергей Савельев,Федеральная налоговая служба,Минобрнауки,Сбербанк России,
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