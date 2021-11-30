Модернизация восьми ГРС позволит на 30% увеличить потребителей газа в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Модернизация восьми дефицитных газораспределительных станций (ГРС) в Свердловской области, в реконструкции которых власти ранее попросили помощи у федерального центра, даст возможность для газификации еще около 30% потенциальных потребителей. Об этом сообщил во вторник журналистам первый замминистра энергетики и ЖКХ области Игорь Чикризов.

Как сообщал ранее губернатор региона Евгений Куйвашев, свердловские власти попросили у федерального центра о содействии в модернизации восьми дефицитных газораспределительных станций, которые нуждаются в реконструкции. Вопрос обсудят на заседании федерального штаба. Ранее отмечалось, что более 31 тыс. домовладений подключат к сетевому газу в Свердловской области к 2023 году.

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"С точки зрения количества жителей, которые попадают в эту зону, - это у нас ГРС Сысерть, Сухой Лог, часть Екатеринбурга и так далее. Исходя из того, что в основном эти населенные пункты уже достаточно серьезно газифицированы - думаю это еще 30% потенциальных потребителей будет завязано на реконструкции ГРС", - сказал он.

Чикризов добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с компанией "Газпром", которой принадлежат станции, о включении объектов в программу развития и модернизации. Необходимые инвестиции для проведения работ и планируемые сроки он не назвал.

Объем строительства

Чикризов сообщил, что объем строительства распределительных газопроводов в области в 2022 году увеличится по сравнению с предыдущим годом примерно вдвое - до 1 тыс. км. Это связано с необходимостью подключить к газу большее количество потребителей, в том числе в рамках программы догазификации.

"Мы не останавливаем и строительство распределительных газопроводов с тем, чтобы создать задел на следующие годы для подключения потребителей. Нужно сказать, что у нас в среднем строилось в последние годы порядка 500 км за счет всех источников. Здесь, исходя из того, что нужно подключить достаточно большое количество потребителей, думаю, что это расстояние увеличится вдвое", - сказал он.

Чикризов добавил, что такие темпы строительства сохранятся в 2023 и последующих годах. Из регионального и местных бюджетов на строительство газораспределительных сетей в следующем году направят ориентировочно 427 млн рублей, что на 100 млн больше текущего года. При этом общий объем средств, которых потребуется для догазификации домов, составит 5,4 млрд рублей. Из них 800 млн рублей - средства инвестпрограмм газораспределительных организаций, 4,6 млрд рублей - заемные средства компании "Газпром".