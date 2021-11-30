Деньги на ветер: план Украины по спасению гривны провалился

С 22 по 26 ноября Национальный банк Украины продал рекордные $630 миллионов, чтобы поддержать гривну. Об этом сообщает портал finance.ua со ссылкой на данные НБУ.
Однако спасти национальную валюту от падения не удалось. По итогам недели курс гривны упал на 31 копейку, до 26,56 гривны за доллар.
В общей сложности с начала 2021 года украинский регулятор приобрел на межбанке $3,6 миллиарда и продал $984,7 миллиона. Сальдо интервенций достигло $2,6 миллиарда.
Ранее НБУ изменил в худшую сторону прогноз роста ВВП Украины на текущий год до 3,1% с 3,8%, в 2022 году — до 3,8% с 4%.
24 ноября Украина получила транш от Международного валютного фонда (МВФ) на $699 млн. Деньги поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, власти направят средства на поддержку финансовой системы страны и борьбу с последствиями пандемии коронавируса.
В МВФ отмечали, что кредитная программа направлена на оказание помощи Украине в преодолении вызванных пандемией коронавируса экономических потрясений, на поддержание восстановления экономики и продвижение важных структурных реформ.