Деньги на ветер: план Украины по спасению гривны провалился

С 22 по 26 ноября Национальный банк Украины продал рекордные $630 миллионов, чтобы поддержать гривну. Об этом сообщает портал finance.ua со ссылкой на данные НБУ.

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Однако спасти национальную валюту от падения не удалось. По итогам недели курс гривны упал на 31 копейку, до 26,56 гривны за доллар.

В общей сложности с начала 2021 года украинский регулятор приобрел на межбанке $3,6 миллиарда и продал $984,7 миллиона. Сальдо интервенций достигло $2,6 миллиарда.

Ранее НБУ изменил в худшую сторону прогноз роста ВВП Украины на текущий год до 3,1% с 3,8%, в 2022 году — до 3,8% с 4%.

24 ноября Украина получила транш от Международного валютного фонда (МВФ) на $699 млн. Деньги поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, власти направят средства на поддержку финансовой системы страны и борьбу с последствиями пандемии коронавируса.