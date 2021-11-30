Кремль разъяснил Киеву «транзитные дела»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать с Киевом тему продолжения транзита российского газа через Украину после 2024 года можно будет только после того, как у «Газпрома» появятся конечные покупатели в Европе на это топливо. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается транзитных дел, то, конечно, нужно адресовать вопрос «Газпрому». Хочу лишь напомнить заявление президента Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге», – цитирует агентство представителя Кремля.

Пока «Газпром» не найдет покупателей, обсуждение темы транзита отходит на второй план, добавил Песков.

В настоящее время перекачка российского газа через территорию Украины регулируется соглашением, заключенным на пять лет до 2024 года. Оно предполагает транзит 40 миллиардов кубометров топлива ежегодно. Российская энергетическая компания «Газпром» оплачивает мощности на Украине вне зависимости от того, сколько газа планирует транспортировать.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил агентству Reuters об отсутствии «даже намека» на переговоры о заключении нового договора на транзит российского газа.