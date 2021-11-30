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46 минут назад

Дерипаска и Набиуллина вступили в прямую дискуссию

Миллиардер и основатель UC Rusal Олег Дерипаска в ходе сессии форума «Россия зовет!» вновь раскритиковал политику Центробанка по повышению ставок. Об этом сообщает РИА Новости.

Дерипаска и Набиуллина вступили в прямую дискуссию
Фото: ТАССТАСС

«Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — заявил Дерипаска в начале дискуссии.

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, согласилась с тем, что политика должна быть направлена, в частности, на рост предложения. Но, по ее словам, «инструментарий кредитно-денежной политики — это то, что влияет все же на спрос».

Дерипаска подчеркнул, что более дешевые кредиты помогли бы стимулировать предложение в российской экономике. Бизнесмен подчеркнул, что предложение товаров является ключевым вопросом, которым следует заниматься. Он также отметил, что для повышения производительности труда в отраслях, повышения переработки сельскохозяйственного сырья следует «дать предложение денежных средств по доступным ставкам».

Он предложил в качестве эксперимента предоставить Сибири и Дальнему Востоку более мягкие условия по кредитам.

«У нас глобальный спрос изменился, <...> у нас там 40 процентов мирового спроса, но мы ничего предложить там не можем. Денег нет. Когда разбираешься с бюджетом институтов, которые отвечают за логистику, все говорят, почему больше не можем занимать? Потому что не можем, потому что нужны облигации, нужен долговой рынок, ломбардный список», — отметил бизнесмен.

Набиуллина признала важность кредитов для развития бизнеса. Однако она отметила, что ключевым источником инвестиций во всем мире является акционерный капитал.

«Кредит - это дополнение к акционерному капиталу, это то, что дает рычаг дополнительной отдачи на акционерный капитал. Но если бизнес - мы видим это по статистике: прибыль есть, дивиденды увеличиваются, - сам не вкладывает в инвестиции заработанную прибыль, то, может быть, проблема в других вещах, а не только процентных ставках?» — заявила глава ЦБ.

Ранее Дерипаска раскритиковал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики. В своем Telegram-канале он обвинил Банк России в том, что его руководство окончательно «уверовало» в идею «особого пути» страны в финансовой политике.

Экономика,Олег Дерипаска,Эльвира Набиуллина,Русал,Центральный банк России,
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