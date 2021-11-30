Набиуллина раскрыла планы по изменению ключевой ставки

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!» заявила, что сценарий сохранения ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ является самым маловероятным. Она допускает увеличение ключевой ставки на 1 процентный пункт. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, на прошлом заседании мы обозначили, как мы видим диапазон ставки - там диапазон от нуля до 100 базисных пунктов. В этом диапазоне мы будем рассматривать», – сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о возможных вариантах решения ЦБ по ключевой ставке 17 декабря.
Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам года будет на уровне 7,4%-7,9%. Набиуллина ожидает, что она снизится до 4% к концу 2022 года.
22 октября совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 0,75 п.п., до 7,5% годовых. Регулятор повышает ставку шестой раз подряд с марта. Тогда ставка составляла рекордно низкие 4,25% годовых.
Ранее Набиуллина в ходе выступления на брифинге Ассоциации европейского бизнеса заявила, что Банк России вынужден продолжить придерживаться жесткой политики, чтобы вернуть инфляцию к цели вблизи 4%.