Набиуллина раскрыла планы по изменению ключевой ставки

«Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, на прошлом заседании мы обозначили, как мы видим диапазон ставки - там диапазон от нуля до 100 базисных пунктов. В этом диапазоне мы будем рассматривать», – сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о возможных вариантах решения ЦБ по ключевой ставке 17 декабря.