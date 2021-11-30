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24 минуты назад

Путин раскрыл планы России на доллар

Владимир Путин заявил, что Россия не откажется от доллара, но будет сокращать его долю в расчетах. Об этом он сообщил в ходе выступления на форуме «Россия зовет!», пишет РИА Новости.

Путин раскрыл планы России на доллар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар это захочет - не захочет и не надо, будем сокращать", - добавил Путин.

«Если в Донбассе снова полыхнет, мы увидим доллар по 100 рублей»

Президент пояснил, что Россия вынуждена уходить от доллара из-за действий руководства США, в том числе санкций.

«На сегодняшний день, наверное, основной тренд - это увеличение количества резервных валют: я думаю, что арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается, <...> конечно, расчеты в национальных валютах. Вот так разновекторно будем двигаться», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, в рамках выступления Путин оценил вероятность возврата к золотому эквиваленту. Он заявил, что отказ от золотого эквивалента в глобальных финансах случился естественным образом, а возврат к нему вряд ли возможен.

Среди причин президент назвал в том числе факт, что объем мировой торговли превосходит все золотые запасы в мире.

Экономика,Владимир Путин,РИА Новости,
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