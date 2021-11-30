В октябре на Украине прекратила расти средняя зарплата

На Украине укрепляется гривна, считает Госстат. Растет и зарплата, если сравнивать ее с прошлым годом, — более чем на 15% в номинальном выражении и 4% в реальном. В среднем украинец зарабатывает около 14 тыс. гривен, или около 38 тысяч российских рублей. Как прожить на эти деньги на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Efrem Lukatsky/AP Efrem Lukatsky/AP

Заработная плата штатного работника на Украине в октябре составила 14 тыс. гривен (около $520, или 38 640 российских рублей). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Видео дня

По сравнению с октябрем 2020 года средняя зарплата выросла на 15,4%. Но в реальном выражении с поправкой на инфляцию — на 4%. Если же сравнить октябрь и сентябрь этого года, то зарплата даже сократилась в реальном выражении на 2,2% (примерно на 200 гривен, около 550 руб.).

В течение десяти месяцев средняя зарплата находилась в коридоре от 12,3 тыс. до 14,3 тыс. гривен. Курс гривны к рублю по ЦБ РФ на вторник — 2,76. Курс гривны к доллару — 0,03 или 3 цента.

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве — 20 481 грн (56 530 руб.), самый низкий в Черновицкой области — 10 878 грн (30 тыс. руб.).

За год зарплата значительнее всего выросла в гостиничной сфере и организации питания — на 27,2%, в агро-промышленном комплексе — на 27%, в телекоммуникационном секторе — на 25,6%, в секторе операций с недвижимостью – на 19,2%, в оптовой и розничной торговле — на 18,3%, на транспорте — на 16,4%, в финансовом и страховом секторе — на 15,3%.

Оклад украинских чиновников и военных увеличился на 13,1%.

При этом в сфере искусства, спорта и развлечений – на 8,7%, в здравоохранении – на 3,5%.

Зарплаты растут вместе с долгами

Госстат приводит также данные о задолженности по выплате заработной платы.

По состоянию на 1 ноября, задолженность по зарплатам на Украине составила более 4 млрд гривен (11,04 млрд руб.), что на 50% больше, чем в начале текущего года.

Более трех четвертей задолженности (76%) приходилось на промышленность.

Для сравнения, средняя номинальная начисленная заработная плата в России по данным Росстата за январь-август этого года составила 54 408 руб. (+9,2% к аналогичному периоду прошлого года). Но с поправкой на инфляцию средняя зарплата выросла на 3%, уточнил Росстат.

До пандемии коронавируса в 2018 году темпы роста средних зарплат в России были беспрецедентными (11%), уровень зарплат уже тогда превысил 42 тыс. руб.

Хватит на суп, но без говядины

Власти Украины планируют и далее повышать средние зарплаты. Это следует из Бюджетной декларации кабмина на 2022-2024 годы, одобренной парламентом.

Темпы роста заработных плат были сформированы с оглядкой на инфляционную динамику в стране, поясняет аналитик украинской компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак. Он говорит, что оптимизм властей по поводу возможности роста доходов граждан основан на укреплении курса гривны к доллару.

«Гривна укрепляется на протяжении всего 2021 года (с 28 гривен за доллар до 26 гривен), а регулятор сдерживает рост цен на бензин. К тому же приток денежных средств от экспорта в казну был стабильным», — отмечает Орыщак.

По словам эксперта, заработной платы в 6000-8000 гривен достаточно на оплату ЖКХ, проезд в общественном транспорте, оплату мобильного телефона и интернета и скромный набор продуктов питания. «Ситуация складывается таким образом, что после вычета необходимых расходов на ЖКХ, интернет, проезд еще остается порядка 4000 гривен на продукты питания. То есть около 1000 гривен на неделю», — уточняет эксперт ЦБТ.

На эти деньги можно купить килограмм творога за 56 гривен, 350 грамм сметаны за 35 гривен, овощи (на супы, пюре, каши), 30 яиц (в среднем по цене 100 гривен), сахар (85 гривен за 3 кг), муку (35 гривен 2 кг).

«То есть рацион будет стабильно насыщенным, но почти без мясных продуктов питания. Килограмм говядины стоит 230,28 грн., а куриное филе — порядка 105 гривен за кг», — заключает Орыщак.

Финансовый аналитик Андрей Лобода, поддерживающий тесные связи с родственниками и друзьями на Украине, говорит, что в Киеве и других крупных городах Украины сегодня «можно безбедно жить, балуя себя посещением магазинов и ресторанов. Однако до полноценного восстановления покупательского спроса здесь, как в и России, еще очень далеко».

«Успешный офисный сотрудник среднего звена в украинской столице зарабатывает от $1500 до $2000, получая полугодовые и годовые премии. Особенно впечатляющий рост зарплат на рынке заметен в агросекторе, финансах, секторе продаж и на рынке IT», — говорит Лобода.

Эффект глобализации

Лобода считает, что на росте зарплат сказался эффект глобализации. «Зарплатная политика соседей, европейских стран, — а там она «с человеческим лицом» даже в отношении наемных работников из восточных стран — значительно повысила лояльность украинских работодателей к своим сотрудникам. Особенно это заметно в западных областях Украины, где уровень зарплат даже сезонных наемных работников серьезно подрос», — обращает внимание Лобода.

Например, в Тернопольской области расчеты за человеко-часы по сбору клубники и другого урожая привязаны к ставкам в Польше. «Теперь доходит до того, что сами наемные работники ставят условия работодателям, угрожая уехать на заработки в ЕС (Польшу и Чехию) в случае неадекватной оплаты труда. И работодателям приходится идти им навстречу, поскольку в западных частях Украины трудовые ресурсы значительно оскудели», — отмечает Лобода.

Но в целом зарплаты в регионах Украины — «это очень печальная история», сетует эксперт. В областных центрах будет удачей, если найдешь работу с зарплатой $350 и выше. При этом коммунальные услуги, например, в Черновцах неподъемные.

«В зимний период счета достигают 7500 гривен. Приходится выживать и экономить на всем. Цены на продукты и услуги в регионах сопоставимы с киевскими, однако сегодня идут упорные разговоры об очередном подорожании почти на все категории продовольственных товаров почти на 20%», — говорит Лобода.