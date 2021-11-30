«Это дело России и Германии»: Представитель РФ при ООН о "Севпотоке-2"

Конгресс США не имеет никакого отношения к газопроводу «Северный поток – 2», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о призывах американских конгрессменов к новым санкциям против газопровода.

Фото: ТАСС ТАСС

«Это дело России и Германии, мне сложно понять, как с этим связан Конгресс США. Но они могут возмущаться чем угодно, мы в этом не видим проблемы», - заявил Полянский, его слова приводит ТАСС.

По словам заместителя постпреда, позиция России относительно санкций хорошо известна: они противоречат международному праву.

«Но США не всегда беспокоятся о соответствии своих действий международному праву», - добавил он.

Ранее представитель республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл пригрозил, что его однопартийцы заблокируют проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год из-за того, что демократы не допустили утверждения ряда предложений. В частности, речь идет о поправках, предполагающих дополнительные санкции против «Северного потока – 2».

Ранее немецкое издание Axios опубликовало секретный дипломатический документ, в котором власти ФРГ призывают Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток - 2».