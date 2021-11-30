Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
37 минут назад

«Это дело России и Германии»: Представитель РФ при ООН о "Севпотоке-2"

Конгресс США не имеет никакого отношения к газопроводу «Северный поток – 2», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о призывах американских конгрессменов к новым санкциям против газопровода.

«Это дело России и Германии»: Представитель РФ при ООН о "Севпотоке-2"
Фото: ТАССТАСС

«Это дело России и Германии, мне сложно понять, как с этим связан Конгресс США. Но они могут возмущаться чем угодно, мы в этом не видим проблемы», - заявил Полянский, его слова приводит ТАСС.

По словам заместителя постпреда, позиция России относительно санкций хорошо известна: они противоречат международному праву.

«Но США не всегда беспокоятся о соответствии своих действий международному праву», - добавил он.

Ранее представитель республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл пригрозил, что его однопартийцы заблокируют проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год из-за того, что демократы не допустили утверждения ряда предложений. В частности, речь идет о поправках, предполагающих дополнительные санкции против «Северного потока – 2».

Ранее немецкое издание Axios опубликовало секретный дипломатический документ, в котором власти ФРГ призывают Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток - 2».

В документе говорится, что санкции «ослабят» доверие к США и «в конечном итоге нанесут ущерб трансатлантическому единству».

Экономика,Митч Макконнелл,Дмитрий Полянский,Сенат США,Конгресс США,ООН,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители