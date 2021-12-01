Экспорт продовольствия РФ достиг исторического максимума

К той же дате прошлого года экспорт увеличился на 21% - тогда он составлял 25,9 млрд долларов. За весь прошлый год российского продовольствия было поставлено за рубеж на 30,7 млрд долларов, что на тот момент тоже было абсолютным рекордом для страны.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Александр Кряжев/РИА Новости

Самый большой вклад (около трети) в экспорт российской продукции АПК по-прежнему вносит зерно: к 25 ноября этого года его было поставлено на внешние рынки на сумму почти 9,42 млрд долларов. В денежном выражении поставки выросли на 10% - с 8,57 млрд долларов за тот же период прошлого года.

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Наибольший прирост наблюдается по экспорту продукции масложировой отрасли: почти в полтора раза (49%) - с 4,16 до 6,19 млрд долларов. Поставки мясной и молочной продукции выросли на 30% - с 1,02 до 1,33 млрд долларов. Экспорт рыбы и морепродуктов увеличился на 29% - 4,73 до 6,08 млрд долларов. Рост поставок в денежном выражении произошел почти по всем видам продукции АПК, за исключением мороженой рыбы, моллюсков, сахарной продукции и отдельной прочей продукции АПК. Например, из зерновых культур больше всего вырос экспорт гречихи, проса - более чем в два раза. А из мяса больше всего увеличились поставки говядины - почти в 2,8 раза.

Импортером номер один российской продукции АПК является ЕС, который нарастил закупки на 44% - с 2,9 до почти 4,2 млрд долларов. В тройку крупнейших импортеров входят также Турция и Китай. Но Турция увеличила импорт российской продукции АПК на 36% - с 2,77 до 3,76 млрд долларов. А Китай утратил позиции лидера, опустившись на третье место: экспорт российского продовольствия в КНР снизился на 11% - с 3,57 до 3,17 млрд долларов. Большой прирост экспорта российской продукции АПК произошел в Южную Корею: страна обогнала Египет по объему импорта российского продовольствия и оказалась на четвертом месте, увеличив закупки на 42% - с 1,52 до 2,17 млрд долларов. Экспорт в Египет вырос минимально: на 2% - с 1,55 до 1,58 млрд долларов.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев прогнозировал, что по итогам 2021 года экспорт продукции АПК может достичь 34-35 млрд долларов.