Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
28 минут назад

Экспорт российского леса оказался под угрозой

Закрытие на границе с Китаем железнодорожных погранпереходов для всех грузов, кроме контейнерных, ударит по экспорту российского леса, сообщает «Коммерсантъ».

Экспорт российского леса оказался под угрозой
Фото: ТАССТАСС

Через КПП на границе с Китаем идет много лесных грузов. В прошлом году через Забайкальск проехали 6,13 миллиона тонн леса, через Гродеково — 3,96 миллиона тонн. Это крупнейшие погранпереходы по экспорту российской лесной продукции. Прекращение приема леса через них ставит под угрозу часть экспорта, отмечают эксперты.

На восточные погранпереходы приходится около 20-22 процентов от общего объема поставок в восточном направлении. Источники издания отмечают, что переходы и так не справлялись с пропуском грузов. Теперь заблокированные грузы могут перенаправить в перегруженные порты Дальнего Восток, что усугубит там ситуацию.

Китай закрыл железнодорожные пограничные переходы Гродеково-Суйфэньхэ и Забайкальск-Маньчжурия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В России снизились запасы сливочного масла

На российско-китайской границе образовались рекордные пробки из большегрузных автомобилей. На автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск — Маньчжурия» ожидают очереди почти тысяча фур при пропускной способности до 360 большегрузов в сутки. Пробки привели к увеличению сроков доставки грузов из Китая на 30-40 дней.

Экономика,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители