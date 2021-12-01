В России снизились запасы сливочного масла

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предупредил о снижении запасов сливочного масла на складах. Об этом сообщает «Российская газета». В настоящее время уровень запасов на 18% ниже, чем в 2020 году.

Фото: ТАСС ТАСС

Это связано с высокой базой прошлого года, когда на фоне карантинных мер спрос был ограничен как со стороны потребителей, так и со стороны ресторанно-гостиничного сектора.

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«Физическая масса запасов сливочного масла на складах производителей практически соответствует уровню того же периода 2018-2019 годов», – отметил директор аналитического департамента Союзмолоко Алексей Воронин.

Еще один фактор – увеличение себестоимости производства при ограниченном платежеспособном спросе. За снижением темпов роста производства товарного молока последовало сокращение объемов производства сливочного масла. Масло является одним из самых молокоемких продуктов.

«Например, для производства 1 кг продукта нужно около 20 кг сырого молока», – добавил Воронин.

Сегодня цены на сырое молоко находятся на рекордном уровне — 28-30 рублей за килограмм, свидетельствуют данные «Союзмолока». Средняя стоимость сливочного масла у производителя достигает 419 рублей за килограмм. К январю 2021 года рост составил 6%, к прошлому году — 8%. В рознице средняя цена составляет 679 рублей за килограмм.

Импортные поставки, которые обеспечивают до 30% объема внутреннего рынка, также демонстрируют падение. В сравнении с прошлым годом объем импорта сократился на 3%: 96 тысяч тонн с января по сентябрь против 98 тысяч тонн за тот же период 2020 года. Такая динамика обусловлена высокой стоимостью масла на мировом рынке на фоне активного импортного спроса при ограниченном предложении, указал эксперт. Кроме того, в текущем году зафиксирован существенный рост себестоимости в сырье, отметили в организации. Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в сентябре достиг 102,6%, себестоимость за месяц увеличилась на 2,6%.

Представитель Союзмолоко подчеркнул, что ключевые драйверы повышения себестоимости в течение последних лет — корма, девальвация национальной валюты, электроэнергия, дизельное топливо, минеральные удобрения, заработная плата и общая инфляция.

По словам Воронина, в 2021 году наблюдается удорожание всех базовых статей себестоимости производства молока, а также ускорение инфляционных процессов. Он подчеркнул, что повышение себестоимости не компенсируется ростом цены на полке и на ферме. Если цены на ферме достигают примерно 6-8% год к году, то на полке – 6-7%.

В Минсельхозе заявили, что нынешние объемы производства сливочного масла в России с учетом импортных поставок могут полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка в этой продукции.

В начале октября Росстат сообщил, что с 5 по 11 октября стоимость сливочного масла и пастеризованного молока повысилась на 0,4%.