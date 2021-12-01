Во власти «омикрона»: что будет с ключевой ставкой ЦБ

Банк России может приступить к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в случае ухудшения эпидемиологической ситуации из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на авторов Telegram-канала MMI. Аналитики допускают, что вместо повышения до 8,5% ЦБ может увеличить ключевую ставку только до 8%.

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Маловероятно, что в ближайшие две недели ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» побудит Центробанк экстренно разворачивать нынешний курс денежно-кредитной политики. Однако «омикрон» может оказать ограниченное влияние на решение ЦБ по ключевой ставке, считают опрошенные изданием эксперты. Последнее в этом году заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 17 декабря.

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«ЦБ продолжит повышение ставки, но возросшие риски пандемии, вероятно, ограничат его уровень. Сейчас рынок, опираясь на высокие инфляционные риски, ждет повышения ключевой ставки на 100 б.п., до 8,5%. Тем не менее регулятор вполне может перейти к осторожной тактике и ограничить шаг повышения 50-ю базисными пунктами», — считает Денис Попов из ПСБ.

По словам старшего аналитика «Сбер Управление Активами» Владислава Данилова, наряду с осторожным повышением ключевой ставки Банк России может дать более сдержанный комментарий. В частности, он может сообщить, что будет отслеживать ситуацию с коронавирусом и оценивать необходимость дальнейшего повышения ставки, подчеркнул эксперт.

Не исключил снижения ключевой ставки начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Однако он считает, что данный сценарий является наименее вероятным. Эксперт прогнозирует переход к смягчению монетарной политики в I квартале следующего года, если вакцины окажутся менее эффективными против новых штаммов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил, что 17 декабря Центробанк экстренно понизит ключевую ставку. Однако он больше склоняется к варианту ее повышения на 100 б.п., до 8,5% годовых.

Напомним, что появление нового штамма коронавируса вызвало падение нефтяных котировок и панику на фондовых рынках.