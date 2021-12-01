Названо условие спасения российской экономики

Глобальный энергетический переход сможет трансформировать экономику России в лучшую сторону. К таким выводам пришли эксперты Всемирного банка, отчет которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Активные действия России в борьбе с изменением климата смогут спасти страну от беспорядочных трат на разрешение последствий энергетического перехода по всему миру. Зеленая энергетика также создаст потенциал для более высокого роста экономики. Однако реализация таких перспектив возможна только при условии диверсификации экономики страны. Всемирный банк рекомендует инвестировать в институты, управление, инновации и предпринимательство — это поможет создать более конкурентоспособный частный сектор, который будет играть ведущую роль в формировании низкоуглеродной российской экономики.

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Всемирный банк также оценил стратегию России по достижению нулевых выбросов к 2060 году. В плане не хватает более полной информации о политических инструментах, которые будут содействовать достижению столь амбициозной цели. Эксперты также отметили, что в стратегии России обозначены несколько вариантов, и посоветовали идти по пути наиболее решительных мер и сотрудничать с другими странами. При этом Всемирный банк назвал Россию достаточно хорошо подготовленной к последствиям глобального зеленого перехода, если сравнивать с другими странами-экспортерами ископаемого топлива.

Энергетический переход в мире может привести к обесцениванию активов, связанных с ископаемым топливом. Всемирный банк советует России разнообразить свои активы, чтобы не зависеть исключительно от экологически грязных энергоресурсов. Также рекомендуется в целом отказаться от использования ископаемого топлива — это будет способствовать достижению целей страны в области развития, так как зеленый переход предоставит новые возможности для роста. Чтобы реализовать потенциал, России необходимо разработать широкий набор политических мер, которые будут поощрять энергопереход. Всемирный банк советует ввести систему квот на выбросы CO2 и принять меры для защиты потребителей от затрат и неблагоприятных последствий зеленого перехода.

Для России, как и для других стран-экспортеров ископаемого топлива, неопределенность в отношении перехода к зеленой энергетике остается существенным риском. Всемирный банк не может предсказать, когда именно технологии, привычки потребителей и бизнес-модели достигнут переломного момента, после которого ископаемые виды топлива стремительно устареют. Поэтому для стран-экспортеров важно начать принимать меры по энергетическому переходу как можно раньше, чтобы экстренная адаптация к новой модели не привела к системным сбоям.

Сотрудничество по климату могло бы смягчить риск усиления экономической и политической изоляции и перекрытия доступа к современным технологиям. Кооперативный сценарий борьбы с изменением климата, при котором Россия будет работать вместе с другими странами, приведет к меньшей потере нефтяного богатства страны. Доходы от экспорта нефти будут выше, чем если страна откажется от сотрудничества, — тогда нефтяные компании столкнутся с более высокими ценами на углеродные выбросы, которые также снизят мировой спрос на нефть. Тем не менее при отказе от сотрудничества выручка от экспорта угля и газа окажется выше, чем при сценарии кооперации, — российский газ останется востребован в любом случае в качестве переходного топлива.