Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
26 минут назад

Немцы призвали США не совать нос в дела «Северного потока — 2»

В немецкой газете Der Spiegel опубликовали статью о блокировке оборонного бюджета США членами Республиканской партии из-за вопроса о санкциях против «Северного потока — 2». Материал вызвал активное обсуждение в комментариях — немцы призвали не совать американцев свой нос в дела, которые их не касаются.

Немцы призвали США не совать нос в дела «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее республиканцы заблокировали принятие в сенате расходов на военную сферу из-за требований обсудить реальность «российской угрозы» и снабжение Украины оружием. В издании связали это с вопросом о санкциях против трубопровода.

«Милый сосед и помощник всех наций, американец. Разве он может просто не совать свой нос в дела, которые его не касаются?», — отметил читатель под ником LeiderEhrlich.

В свою очередь, читатель под ником MrSpock выразил мнение, что европейская энергетическая политика вообще не относится к сфере интересов США.

«Почему для американцев является нормальным вмешиваться в энергетическую политику других стран? Как бы отреагировали американцы, если бы ЕС пригрозил санкциями, скажем, из-за расизма в их стране? Они бы взбесились!» — отметил Grismo.

Другой читатель отметил странную связь между благополучием Германии и взаимоотношениями с США. Читатель Hingucker пояснил, что для американских партнеров экономическая и энергетическая обстановка в ФРГ не играет никакой роли.

Экономика,Республиканская партия США,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители