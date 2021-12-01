Немцы призвали США не совать нос в дела «Северного потока — 2»

В немецкой газете Der Spiegel опубликовали статью о блокировке оборонного бюджета США членами Республиканской партии из-за вопроса о санкциях против «Северного потока — 2». Материал вызвал активное обсуждение в комментариях — немцы призвали не совать американцев свой нос в дела, которые их не касаются.
Ранее республиканцы заблокировали принятие в сенате расходов на военную сферу из-за требований обсудить реальность «российской угрозы» и снабжение Украины оружием. В издании связали это с вопросом о санкциях против трубопровода.
«Милый сосед и помощник всех наций, американец. Разве он может просто не совать свой нос в дела, которые его не касаются?», — отметил читатель под ником LeiderEhrlich.
В свою очередь, читатель под ником MrSpock выразил мнение, что европейская энергетическая политика вообще не относится к сфере интересов США.
«Почему для американцев является нормальным вмешиваться в энергетическую политику других стран? Как бы отреагировали американцы, если бы ЕС пригрозил санкциями, скажем, из-за расизма в их стране? Они бы взбесились!» — отметил Grismo.
Другой читатель отметил странную связь между благополучием Германии и взаимоотношениями с США. Читатель Hingucker пояснил, что для американских партнеров экономическая и энергетическая обстановка в ФРГ не играет никакой роли.