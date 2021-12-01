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1 час назад

Росстат сообщил об историческом минимуме безработицы

По данным Росстата, безработица в России в октябре текущего года сохранилась на историческом минимуме в 4,3%.

Росстат сообщил об историческом минимуме безработицы
Фото: ТАССТАСС

Такие данные были впервые зафиксированы в августе 2019 года, когда численность безработных в РФ составляла 3,258 миллиона человек.

В сентябре 2021 года безработица снова опустилась до исторических значений - 3,272 миллиона человек. В октябре она составила 3,274 миллиона человек.

«В октябре 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные», - говорится в сообщении.

Кроме того, Росстат, ссылаясь на данные Роструда, отмечает, что к концу октября текущего года в органах службы занятости населения, состояли на учете 1,1 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Министерстве труда предложили по-новому учитывать число бедных в России. В качестве показателя ведомство планирует учитывать показатель границы бедности.

Утверждается, что для определения границы бедности хотят применить значение прожиточного минимума за четвертый квартал прошлого года - 11,3 тысячи рублей.

Экономика,Роструд,Минтруд,Росстат,
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