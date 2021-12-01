Экономист заявил о неизбежности введения нового налога в России

«Сейчас фактически по всему миру начинается серьезная борьба с выбросами. Европа этим занимается очень активно, поэтому здесь вопрос очень простой, если Россия не будет играть по этим правилам, тогда их будут устанавливаться при приобретении ее товаров. Либо мы сами наводим порядок в своей экологии, либо нас заставляют платить бешеные штрафы за продажу нашей продукции, произведенной не по экологическим стандартам. Это то, что сейчас происходит практически по всему миру. У нас вариантов нет», — приводятся в материале слова Кульбаки.