Экономист заявил о неизбежности введения нового налога в России

Российские власти могут ввести налог на углерод в отраслях с высокими парниковыми выбросами в ближайшие несколько лет. Об этом в интервью с NEWS.ru заявил экономист Николай Кульбака.
По его словам, данная мера неизбежна.
«Сейчас фактически по всему миру начинается серьезная борьба с выбросами. Европа этим занимается очень активно, поэтому здесь вопрос очень простой, если Россия не будет играть по этим правилам, тогда их будут устанавливаться при приобретении ее товаров. Либо мы сами наводим порядок в своей экологии, либо нас заставляют платить бешеные штрафы за продажу нашей продукции, произведенной не по экологическим стандартам. Это то, что сейчас происходит практически по всему миру. У нас вариантов нет», — приводятся в материале слова Кульбаки.
По мнению экономиста, налог на углерод простимулирует российские власти убрать грязные производства, однако оттягивать этот момент будут до последнего. И на это у чиновников есть максимум пять лет.
«Европа в течение нескольких лет будет готова ввести налог на нашу продукцию. Общая борьба со всемирным потеплением и с экологическими загрязнениями — это вопрос выживания человечества. Это будущее наших детей, будущее чистого мира. Сейчас мы просто проедаем экологию будущих поколений», — отметил Кульбака.
Добавим, что специалисты аудиторской компании KPMG уже подсчитали в какую сумму России выльются штрафы из-за климатического налога. По данным организации, в 2025-2030 годах отечественные экспортеры могут заплатить не менее 33,3 миллиардов евро.