Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
28 минут назад

Украина запросила у ЕС €1,2 млрд финансовой помощи

Украинские власти инициировали переговоры с Еврокомиссией по новому пакету финансовой помощи стране, сообщил Bloomberg правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца, передает news.ru.

Украина запросила у ЕС €1,2 млрд финансовой помощи
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на этот раз Киев рассчитывает, что объём помощи превысит €1,2 млрд.

«Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы, — отметил Буца.

Имеющиеся в настоящее время у Украины обязательства указывают на то, что стране требуется не менее €1,2 млрд. При этом условия, на которых может сопровождаться выделение нового транша, правительственный уполномоченный не назвал.

Ранее президент Владимир Зеленский обнародовал «план трансформации Украины». Финансировать его глава государства предложил не только деньгами из госбюджета, но также привлекая программы международной помощи, кредиты и инвестиции. Президент подчеркнул, что Украина в обозримом будущем должна стать «форпостом безопасности и цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом».

Отмечается, что более 80 проектов в разнообразных отраслях требуют $277 млрд для реализации. Речь идет о развитии человеческого капитала, «озеленении» украинской экономики и защите энергобезопасности государства.

Экономика,Юрий Буца,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,Bloomberg,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители