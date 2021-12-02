Украина запросила у ЕС €1,2 млрд финансовой помощи

Украинские власти инициировали переговоры с Еврокомиссией по новому пакету финансовой помощи стране, сообщил Bloomberg правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца, передает news.ru.

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По его словам, на этот раз Киев рассчитывает, что объём помощи превысит €1,2 млрд.

«Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы, — отметил Буца.

Имеющиеся в настоящее время у Украины обязательства указывают на то, что стране требуется не менее €1,2 млрд. При этом условия, на которых может сопровождаться выделение нового транша, правительственный уполномоченный не назвал.

Ранее президент Владимир Зеленский обнародовал «план трансформации Украины». Финансировать его глава государства предложил не только деньгами из госбюджета, но также привлекая программы международной помощи, кредиты и инвестиции. Президент подчеркнул, что Украина в обозримом будущем должна стать «форпостом безопасности и цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом».