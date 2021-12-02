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29 минут назад

У интеграции России и Белоруссии нет пределов – Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии пределов у интеграции России и Белоруссии. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Нет пределов»: Лукашенко высказался об интеграции с Россией
Фото: ТАССТАСС

По словам политика, пределы отсутствуют у любого процесса.

"Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер сообщал, что Россия и Белоруссия пока не договорились создать единую валюту. По его словам, подобный шаг означал бы более высокий уровень интеграции, в данный момент страны его не достигли.

До этого Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали декрет Союзного государства на онлайн-заседании Высшего госсовета.

Декрет утвердил 28 интеграционных программ, которые были согласованы еще в сентябре. Кроме того, в документе содержались основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Экономика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,РИА Новости,
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