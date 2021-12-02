На Украине раскрыли «обман» Германии и России с «Севпотоком-2»

По его словам, Россия может делать это из «корыстных побуждений». Отмечается, что процесс сертификации газопровода происходит уже не в первый раз, условия те же, но по какой-то причине Москва и немецкие юристы не поняли того, что оператор проекта должен быть зарегистрирован в Германии.