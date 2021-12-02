На Украине раскрыли «обман» Германии и России с «Севпотоком-2»

Москва и Берлин нарочно «затягивают» запуск российского проекта «Северный поток — 2», благодаря приостановке его сертификации в Европе, пишет для издания «Главред» эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
По его словам, Россия может делать это из «корыстных побуждений». Отмечается, что процесс сертификации газопровода происходит уже не в первый раз, условия те же, но по какой-то причине Москва и немецкие юристы не поняли того, что оператор проекта должен быть зарегистрирован в Германии.
«Наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение», — предположил эксперт.
Землянский считает, что нынешняя ситуация на газовом рынке в Европе якобы устраивает «Газпром».
«Для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке», — отмечается в статье.
Германия не должна соглашаться с требованием США остановить «Северный поток 2». Об этом заявил депутат Бундестага Клаус Эрнст. По его словам, газопровод поможет стабилизировать цены на энергоресурсы. По мнению депутата, решение будущей главы МИД ФРГ Анналены Бербок о запрете выдачи разрешения на эксплуатацию «Nord Stream 2» является «поспешным послушанием» США.