«Такого не было с 1973 года»: предсказан пик энергокризиса

«Я не метеоролог, конечно, но глядя на основные долгосрочные прогнозы, которые касаются скорости охлаждения верхних слоев атмосферы, то мы имеем очень высокую вероятность того, что зима будет очень холодной. Это согласно тем метеорологическим исследованиям, которые я слышал. В этом случае цены на природный газ, нефть и СПГ пойдут вверх, потому что уровни запасов низкие. Это в каком-то роде идеальный шторм. То есть уровни запасов низкие, погода холодная, и при этом цены и так высокие. Куда они могут пойти? Только еще выше, естественно», — отметил он.