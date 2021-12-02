«Такого не было с 1973 года»: предсказан пик энергокризиса

Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что цены на газ и нефть этой зимой могут достичь новых рекордных уровней, если прогнозы о холодной зиме оправдаются. Об этом сообщает ТАСС.
«Думаю, что этой зимой мы увидим пик энергетического кризиса. Мы такого не видели с 1973 года. Но в этом году, этой зимой мы увидим пик энергетического кризиса», — сказал он.
В этой связи, по его мнению, цены на нефть могут превысить $100 за баррель уже в первом квартале 2022 года.
Вместе с тем Якобсен полагает, что после прохождения пика энергокризис закончится в 2022 году.
«Я не метеоролог, конечно, но глядя на основные долгосрочные прогнозы, которые касаются скорости охлаждения верхних слоев атмосферы, то мы имеем очень высокую вероятность того, что зима будет очень холодной. Это согласно тем метеорологическим исследованиям, которые я слышал. В этом случае цены на природный газ, нефть и СПГ пойдут вверх, потому что уровни запасов низкие. Это в каком-то роде идеальный шторм. То есть уровни запасов низкие, погода холодная, и при этом цены и так высокие. Куда они могут пойти? Только еще выше, естественно», — отметил он.
Эксперты Saxo Bank считают, что сегодняшняя пауза волатильности цен на газ является временным явлением.
«Мы видим перспективу более высоких цен, как в Азии, так и в Америке и Европе», — подытожил Якобсен.
Ранее глава финансового департамента компании «Газпром» Александр Иванников заявил, что форвардные цены на газ в Европе около $1000 за тысячу кубометров не являются устойчивыми, однако признаков их заметного снижения в ближайшие месяцы в настоящее время нет.