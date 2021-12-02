Кремль объяснил низкие цены на газ для Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сохранение цен на газ для Минска на уровне этого года является результатом продвинутой интеграции с Россией, а не экономической целесообразности. Об этом пишет РБК.
«Это именно то, что интеграция в данном случае дает для Белоруссии. Да, это продукт этой самой продвинутой интеграции для Белоруссии и белорусского народа», — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что в подписанных программах в рамках интеграционных процессов указаны особые цены для Белоруссии.
«В данном случае, конечно, Белоруссия стоит особняком, и стоит отдельно от других стран, которые приобретают российский природный газ. Она определенно пользуется привилегиями и преимуществами», — подытожил Песков.
Ранее сообщалось, что правительство Белоруссии и «Газпром» подписали протокол, согласно которому цена на газ для республики на 2022 год согласована на уровне 128,52 доллара за 1 тысячу кубометров.
Президент России Владимир Путин во время заседания Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября заявил, что компания «Газпром» продает газ Белоруссии в три-четыре раза дешевле по сравнению с долгосрочными контрактами для других стран. Как отметил глава государства, по отношению к ценам на спотовых рынках Европы стоимость для союзной республики оказывается ниже в семь-десять раз.