Путин утвердил цену на газ для Республики Сербской

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о сохранении существующей цены на газ для Республики Сербской. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на национальное телевидение.

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Додик провел переговоры с Путиным сегодня, 2 декабря. Член президиума БиГ отметил, что остался доволен разговором. Помимо договоренности о сохранении существующей цены на газ, по словам Додика, президент России поддержал идею строительства газопровода «Балканский поток» в Республику Сербскую.

Более детальное обсуждение данного вопроса запланировано на пятницу с участием представителей «Газпрома».