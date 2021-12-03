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56 минут назад

Страшный декабрь: эксперт предрек падение рубля

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что «страшилки» о неблагоприятном для рубля декабре могут оказаться реальностью, так как последний месяц года - исторически худший для отечественной валюты. Однако он уверен, что стремительной девальвации рубля не будет, сообщает РИА Новости.

Страшный декабрь: эксперт предрек падение рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бабин подчеркнул, что в рейтинге 36 основных валют мира по изменению курса к доллару рубль упал со второго места на девятое в ноябре.

Эксперт рассказал, что в ближайшее время на рубль будут давить геополитические риски и падение нефтяных цен из-за омикрон-штамма коронавируса.

Дополнительным негативом для всех рынков Бабин назвал будущие решения Федеральной резервной системы (ФРС) США: из-за высокой инфляции американский регулятор может ускоренно свернуть монетарные стимулы.

«Такие сигналы могут поступить уже на ближайшем заседании американского регулятора 15 декабря. Это увеличит вероятность более раннего старта повышения процентных ставок в США», - отметил он.

По мнению финансиста, несмотря на все риски, доллар вряд ли достигнет 85 рублей к 2022 году. Даже при самом негативном для рубля сценарии, резервы Центробанка и Фонда национального благосостояния защитят рубль от стремительной девальвации, подчеркнул Бабин.

Вице-президент «Ренессанс Кредит» по развитию банковских продуктов Виктор Касьянов ранее прогнозировал взлет рубля к Новому году. По его мнению, если геополитическая напряженность не усилится, национальная валюта сможет укрепиться до 71-72 рубля за доллар, считает Касьянов.

На торгах Московской биржи вечером 2 декабря курс доллара упал на 67,75 копейки, до 73,6 рубля. Евро терял 38,25 копейки и стоил 83,29 рубля. Российскую валюту поддержала дорожающая нефть.

Экономика,Виктор Касьянов,Дмитрий Бабин,Московская биржа,Центральный банк России,ФРС,РИА Новости,
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