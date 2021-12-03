Страшный декабрь: эксперт предрек падение рубля

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что «страшилки» о неблагоприятном для рубля декабре могут оказаться реальностью, так как последний месяц года - исторически худший для отечественной валюты. Однако он уверен, что стремительной девальвации рубля не будет, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бабин подчеркнул, что в рейтинге 36 основных валют мира по изменению курса к доллару рубль упал со второго места на девятое в ноябре.

Эксперт рассказал, что в ближайшее время на рубль будут давить геополитические риски и падение нефтяных цен из-за омикрон-штамма коронавируса.

Дополнительным негативом для всех рынков Бабин назвал будущие решения Федеральной резервной системы (ФРС) США: из-за высокой инфляции американский регулятор может ускоренно свернуть монетарные стимулы.

«Такие сигналы могут поступить уже на ближайшем заседании американского регулятора 15 декабря. Это увеличит вероятность более раннего старта повышения процентных ставок в США», - отметил он.

По мнению финансиста, несмотря на все риски, доллар вряд ли достигнет 85 рублей к 2022 году. Даже при самом негативном для рубля сценарии, резервы Центробанка и Фонда национального благосостояния защитят рубль от стремительной девальвации, подчеркнул Бабин.

Вице-президент «Ренессанс Кредит» по развитию банковских продуктов Виктор Касьянов ранее прогнозировал взлет рубля к Новому году. По его мнению, если геополитическая напряженность не усилится, национальная валюта сможет укрепиться до 71-72 рубля за доллар, считает Касьянов.