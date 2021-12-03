Фактор Турции разогнал инфляцию в России

Существует большая вероятность того, что по итогам 2021 года инфляция превысит 8%, а в 2022 году будет на уровне 5-6%, что выше ожиданий Центробанка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экономистов.

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В свежем обзоре Минэкономразвития говорится, что ключевым фактором разгона инфляции стал предновогодний рост цен на поездки в Турцию. Отмечается, что он составил 55,2%. Инфляция в годовом выражении ускорилась до 8,38%, говорится в документе.

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До середины ноября одним из драйверов инфляции была плодоовощная продукция, однако в связи с завершением сезона уборки урожая по многим категориям стоимость начала падать, отметила вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская. Она отметила, что «эстафетная палочка» была передана сектору услуг. Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию за минувшую неделю выросла в 1,6 раза. Туристический фактор, как считает Каплинская, носил разовый характер, и инфляционное давление пойдет на спад в декабре. Каплинская назвала шансы на снижение роста цен до официальных прогнозов минимальными. При самом лучшем раскладе цены по итогам года вырастут на 8%, считает эксперт.

Ситуация с ценами в 2022 году во многом будет зависеть от угрозы нового штамма коронавируса, отмечает Каплинская. По ее словам, инфляционное давление начнет снижаться, если разработанные вакцины адаптируют к «Омикрону». Эксперт также прогнозирует некоторое «охлаждение» потребительского спроса в условиях продолжающегося подъема ключевой ставки и роста закредитованности населения.

«Тем не менее этого вряд ли будет достаточно для возращения инфляции к таргету в 4% уже в следующем году — более вероятным будет снижение инфляции примерно до 5–6% к концу 2022-го», — полагает вице-президент ЦСР.

В российском рейтинговом агентстве АКРА считают, что инфляция по итогам года будет на уровне 8,1–8,2%. Однако прогнозы экспертов относительно роста цен в 2022 году весьма оптимистичные — 4–4,6%. На это могут повлиять снижение вклада внешних факторов и жесткая денежно-кредитная политика, указал директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Под внешними факторами подразумеваются энергетические и продовольственные цены, а также динамика курса рубля.

Инфляция в 2021 году достигнет 8–9%, прогнозирует начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. Основная причина нынешней неопределенности — новый штамм коронавируса, подчеркнул он.

Российская экономика находится рядом с пиком инфляции, в годовом выражении она будет примерно на уровне 8,25%, считает директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. При лучшем раскладе событий ценовой рост составит 5–6%, прогнозирует он. Самые действенные инструменты для сдерживания инфляции, помимо ключевой ставки, – сельскохозяйственная интервенция (закупка и продажа товаров государством) и приостановка покупок валюты в рамках «бюджетного правила», отметил эксперт.

Повышение цен по итогам года достигнет около 8%, это «практически медицинский факт», заявил директор института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Если сохранится жесткая монетарная политика, снижение инфляции до таргета в следующем году возможно, считает экономист.

В конце ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сохранит жесткость в своей политике, чтобы вернуть инфляцию к цели вблизи 4%. Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам года будет на уровне 7,4%-7,9%.