Сенаторы Конгресса США не смогли договориться о внесении поправок в оборонный бюджет страны из-за разногласий по газопроводу «Северный поток — 2», пишет Axios.

Как сообщает издание, решение президента США Джо Байдена не вводить санкции против компании — оператора газопровода, поставило в непростое положение его сторонников в Конгрессе, где республиканцы уже отклонили десятки кандидатов президента на посты руководителей внешнеполитического ведомства. По мнению американского лидера, строительство «Северного потока — 2» фактически завершено, поэтому блокировать его не имеет смысла, а новые санкции могут подорвать «трансатлантическое единство».

Видео дня

При этом, на повестке дня Сената остается принятие поправок к закону об оборонном бюджете США на следующий финансовый год — он должен быть утвержден не позднее 31 декабря. Задержка по большей части обусловлена отказом лидера сенатского большинства Чака Шумера провести голосование по поправкам республиканцев, которые предусматривают повторное введение санкций в отношении оператора «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Американские конгрессмены от Демократической партии согласились рассмотреть пакет поправок в оборонный бюджет, которые предполагают введение санкций против компаний, участвующих в сертификации газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на свои источники.

Ранее республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета из-за отказа демократов обсуждать поправку о санкциях против трубопровода.

По данным издания, руководство обеих партий работает над достижением соглашения о принятии проекта оборонного бюджета.

Wikipedia

«Мы только что получили новое предложение от демократов. Мы отправили им предложение ранее сегодня, и поэтому я надеюсь, что мы получим что-то, что позволит процессу двигаться дальше», — отметил заместитель лидера республиканцев в Сенате Джон Тьюн.

Он добавил, что поправки о санкциях против «Северного потока — 2» являются очень важным вопросом.

Ранее сообщалось, что Госдеп США пытается заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий год, согласно которой планируется введение санкций против компаний, участвовавших в сертификации «Северного потока — 2». Поправка была представлена сенаторами-республиканцами Джимом Ришем и Тедом Крузом. Теперь госсекретарь США Энтони Блинкен призывает демократов заблокировать поправку.

Ввод трубопровода "Северный поток - 2" в эксплуатацию будет способствовать стабилизации цен на энергоресурсы; потакать требованию США остановить проект нельзя. Такое мнение высказал во вторник депутат Бундестага Клаус Эрнст, возглавлявший в парламенте ФРГ прошлого созыва комитет по экономике и энергетике. Его заявление прислала ТАСС пресс-служба политика.

Wikipedia

"То, что [будущая глава МИД ФРГ] Анналена Бербок заявила, что наши органы не должны выдавать разрешения на эксплуатацию "Северного потока - 2", является ничем иным, как поспешным послушанием. Она своим требованием фактически поддерживает республиканцев США, которые в Сенате блокируют оборонный бюджет с целью не допустить ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2", - говорится в заявлении Эрнста.

"Я напоминаю Анналене Бербок о том, что она как глава МИД присягнет на верность германской Конституции, а не устремлениям партии Трампа", - отметил Эрнст.

Он подчеркнул, что республиканцы хотят вынудить президента США Джо Байдена ввести экстерриториальные санкции против проекта. При этом депутат напомнил, что канцлер Ангела Меркель договорилась с Байденом не препятствовать реализации "Северного потока - 2".

"Бербок из-за своей позиции уходит от этого решения конфликта. Вместо того, чтобы подумать о том, как не допустить в будущем экстерриториальных санкций США, она становится приспешницей "ястребов" в США и ставит под вопрос свою пригодность в качестве главы МИД еще до того, как, собственно говоря, вступила в должность", - считает Эрнст. "Впрочем, скорый ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" способствовал бы сдерживанию цен в энергетической сфере", - заявил он.

Призыв к американскому Конгрессу

28 ноября портал Axios опубликовал засекреченный документ, который власти ФРГ направили в американский Конгресс. В нем говорится, что правительство Германии призывает законодателей не вводить санкции против "Северного потока - 2" в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к США. Кроме того, утверждается, что Берлин "полон решимости успешно реализовать" достигнутые ранее двусторонние договоренности от 21 июля с целью "укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях". По мнению германской стороны, "санкции США в отношении "Северного потока - 2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении от 21 июля, ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины".

Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Такая регистрация нужна, чтобы проект соответствовал нормам Газовой директивы ЕС. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.

Берлин и Вашингтон ведут постоянные контакты по линии ограничительных мер против России в случае использования ею энергетики в качестве оружия. Об этом рассказали «Известиям» в МИД ФРГ.

Так в министерстве прокомментировали публикацию неофициального документа на портале Axios, в котором обсудили обращение посольства ФРГ в Вашингтоне к Конгрессу США, датированное 19 ноября, с просьбой отказаться от санкций против газопровода РФ «Северный поток-2».

«Подлинность документа еще не подтверждена, однако во многом это совпадает с риторикой федерального правительства», — рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Он отметил, что этот документ отчасти является проявлением политики умиротворения.

При этом логичнее документ было бы трактовать как «защиту собственных интересов». «Германия уже давно поддалась давлению США, что противоречит международному праву. И теперь нужно приостановить действия против экспортных гарантий, важных для экономики», — сказал политик.

23 ноября госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США введут санкции против двух судов и одной компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции незаконными и неправильными, а также подчеркнул, что в Кремле к ним относятся негативно.

В немецком издании Der Spiegel опубликовали статью, посвящённую блокировке оборонного бюджета США членами Республиканской партии в связи с вопросом по санкциям против «Северного потока — 2». До этого республиканцы заблокировали принятие в сенате расходов на военную сферу из-за требований обсудить «российскую угрозу» и снабжение Украины оружием. Материал вызвал активное обсуждение в комментариях.

Милый сосед и помощник всех наций, американец. Разве он может просто не совать свой нос в дела, которые его не касаются? — поинтересовался пользователь LeiderEhrlich.

Читатель под ником MrSpock выразил мнение, что европейская энергетическая политика вообще не относится к сфере интересов США.

Республиканцы блокируют оборонный бюджет США из-за того, что Европа хочет получать природный газ от того же поставщика, но теперь через трубу B, а не через магистраль A. Но фрекинговая (СПГ. — NEWS.ru) индустрия задействует тяжёлую артиллерию... — указал Farafan.

Почему для американцев является нормальным вмешиваться в энергетическую политику других стран? Как бы отреагировали американцы, если бы ЕС пригрозил санкциями, скажем, из-за расизма в их стране? Они бы взбесились! — отметил Grismo.

Еще один пользователь отметил странную связь между благополучием Германии и «трансатлантической дружбой».

Теперь такое взаимоотношение явно приводит к тому, что наше благополучие, вероятно, не играет такой уж большой роли, когда вплетаются другие интересы. Мне любопытно посмотреть, как наше новое правительство отреагирует на это, — выразил мнение Hingucker.

В итоге пользователи резюмировали, что с такими «друзьями», как США, и враги не нужны.

Ранее сообщалось, что в Кремле надеются, что никаких угроз для завершения сертификации «Северного потока — 2» не будет, так как в запуске газопровода заинтересованы все европейские потребители.

Официальный Берлин по-прежнему отвергает применение санкций среди союзников в отношении газопровода. Переговоры об этом представители министерств Германии провели с Белым домом.

Газопровод «Северный поток-2» стал для Германии «стратегической ошибкой», так как проект позволяет России «представлять угрозу» для стран Европы. Об этом пишет немецкий обозреватель Николас Буссе в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По мнению журналиста, ФРГ помогла РФ «заложить мину под стабильность и безопасность Европы». Буссе подчеркивает, что сенаторов США и других партнеров Берлина «не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы».

Обозреватель добавил, что «Северный поток-2» никогда не был «неполитическим проектом».

Газопровод «Северный поток-2» был достроен в сентябре, однако запуск трубопроводы откладывается, и процесс его сертификации в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) приостановлен. Как заявляла посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен, газопровод не будет введен в эксплуатацию еще полгода, пишет Ura.ru.

Обозначение «Северного потока-2» как стратегической ошибки Германии в публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) — это ангажированная глупость. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее немецкий обозреватель Николас Буссе (Nikolas Busse) написал в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung, что газопровод «Северный поток-2» стал стратегической ошибкой Германии, при этом Россия заложила мину под стабильность и безопасность Европы.

Попытка давления

Джабаров подчеркнул, что «Северной поток-2» — сугубо коммерческий проект, о чем неоднократно заявляла и российская сторона, и ее немецкие партнеры. «Я могу сказать, что это очередная ангажированная глупость, явно проплаченная какими-то политическими силами, которые против развития отношений между Германией и Россией», — добавил он, высказываясь о публикации Буссе.

Сенатор отметил, что «Северный поток-2» в первую очередь выгоден Европе. «Мы можем продать куда угодно, потребителей масса. Но мы не хотим терять связи с Германией, это надежный приобретатель нашего углеводородного сырья», — резюмировал политик.

«Я думаю, что это попытка давления на германское правительство с тем, чтобы они поддались влиянию Штатов и не дали разрешение на ввод в эксплуатацию "Северного потока-2". Но, думаю, сейчас вся эта пена сойдет и станет очевидно, что этот проект экономически выгоден всем сторонам», — заключил Джабаров.

В начале декабря демократы из сената Конгресса США согласились рассмотреть пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год, который предполагает введение санкций за участие в сертификации газопровода «Северный поток-2».