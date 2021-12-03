США оставят Белоруссию без долларов

Новые санкции США, возможно, лишат белорусский Минфин возможности привлекать доллары на внутреннем рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экс-сотрудника Управления Минфина США по контролю над иностранными активами Брайана О'Тула.

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Американский Минфин 2 декабря ввел санкции против 20 человек, 12 организаций и трех белорусских самолетов из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС.

Американским гражданам и организациям запретили предоставлять новые займы Минфину и Банку развития Белоруссии или покупать новые облигации обеих организаций сроком более чем на 90 дней. Эти ограничения распространяются на кредиты и облигации в любой валюте.

О’Тул считает, что это лишит белорусское министерство финансов возможности привлекать доллары на внутреннем рынке: американским банкам-корреспондентам придется прекратить обслуживать эти транзакции.

РБК назвало белорусскую экономику «сильно долларизованной». Минфин страны выпускает внутренний долг в основном в иностранных валютах, в долларах США номинированы выпуски внутренних гособлигаций на 2,64 миллиарда долларов (около 60 процентов всего внутреннего долга).

Размещение, погашение и выплата дохода по белорусским гособлигациям осуществляются в валюте номинала, а любой электронный долларовый платеж в мире проходит через американский банк-корреспондент.