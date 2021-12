Госдеп дал Украине нелепый рецепт победы над Россией

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, посетившая Киевский форум безопасности, очевидно, решила вести себя в соответствии с пословицей When in Rome do as the Romans do (В Риме поступай как римлянин). Иными словами — хохмила и кавээнила вовсю.