Госдеп дал Украине нелепый рецепт победы над Россией

«Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас». Эти слова замглавы Госдепа США, посвященные Украине, стали еще одним свидетельством того, насколько анекдотично в Вашингтоне видят эту страну - впрочем, как и Россию. Зачем же Виктория Нуланд сделала подобное заявление и какова реальная картина качества украинской жизни?

Фото: ТАСС ТАСС

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, посетившая Киевский форум безопасности, очевидно, решила вести себя в соответствии с пословицей When in Rome do as the Romans do (В Риме поступай как римлянин). Иными словами — хохмила и кавээнила вовсю.

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Например, пытаясь дать украинцам рецепт для победы над Россией, она предложила сделать так, чтобы россияне сами бежали на Украину, умоляя дать им гражданство: «Речь идёт о мирном сосуществовании между вами. Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас... Многие россияне хотят, чтобы то, что происходит в вашей стране, происходило у них».

Виктория Нуланд и сама не верит в то, что говорит. На это указывает уже построение фраз: «...в такой стране, как у вас... то, что происходит в вашей стране» — максимально обобщённо, ничего конкретного. Ведь если начать разматывать этот клубочек, хозяевам Форума станет обидно. А обиднее всего будет самой Нуланд, ведь тогда окажется, что размотавшись, этот клубочек привёл к ней самой. Но ради интереса давайте пробежимся по основным моментам жизни простых россиянина и украинца. Может есть чему завидовать? Может пора паковать чемоданы?

Цены и доходы

Тут неудача: Жить в Киеве сегодня в среднем дороже, чем в Москве, подсчитали в издании Economist. В рейтинге учитывается 173 страны и Украина взлетела со 101 места (2020) сразу на 88-е. Иными словами, россиянам из фантазий Нуланд вначале придётся накопить на жизнь в обетованной Украине.

Но ведь говорят, что средняя зарплата на Украине превысила 14 тыс грн (около 37 тысяч руб), что сопоставимо с Россией? Это, мягко говоря, неправда, утверждает член Набсовета «Альтбанк» (Украина) Татьяна Острикова. Согласно её подсчётам, на 500 долл и выше в месяц (35 и более тысяч руб) и больше живут около 4,7% украинцев. Тогда как половина довольствуются 5250 грн (14 тысяч руб) — именно таков медианный среднедушевой доход. Ещё у 30% он и того ниже: до 4000 грн (менее 11 тыс руб).

Этот же разрыв виден и по ВВП на душу населения по ППС (паритет покупательной способности). У Украины в 2020 году он составил 13,1 тыс долл, у РФ — 28,1 тыс долл. Наконец, согласно недавним подсчётам ОЭСР, суммарные пенсионные накопления украинцев составляют 123 млн долл. И по этому показателю Украина делит последнее место в мире вместе с Пакистаном.

Украинская экономика существует в каком-то устойчивом виде только благодаря денежным переводам трудовых мигрантов: эквивалент 12 млрд долл в январе-октябре 2021 года. А вот лихорадка на энергорынках нанесла экономике Украины серьёзный удар. Там уже зафиксированы импортные партии огурцов из РФ (впервые в истории!).

Но это верхушка айсберга. Согласно заявлению Федерации работодателей Украины, 90% предприятий не перенесут таких высоких цен на газ. Фармацевты, химпром и производители стекла уже на грани остановки производств, фермеры планируют отказываться от ранних овощей. Всё вместе это — удар по рынку труда, рост импорта и падение курса гривны. Люди чувствуют: треть украинцев готовы ехать на заработки в Европу.

Парадокс, да? Нуланд приглашает россиян в страну, откуда в массовом количестве бегут сами ее обитатели.

Инфраструктура

В ноябре Украина отметила не только очередную годовщину евромайдана. В ноябре 2013 года в Киеве была открыта 52-я станция метрополитена. В этом году, если успеют, откроют ещё одну. А вот знаменитый Подольско-Воскресенский мост в этом году не достроят: сроки сдвинули на 2024-й. Знаменит этот мост тем, что даже термин «долгострой» к нему неприменим, ведь закладывали мост ещё в 1993 году.

В Москве же только в 2018 году ввели в строй 17 станций. А всего с 2014-го — 51, не считая станций МЦК. Хотя считать по станциям всё же немного нечестно. Даже если убрать воровство, всё равно киевский бюджет (2,16 млрд долл) несравним с московским (38,3 млрд долл). При этом в России есть вещи, которые покажутся украинцу совершенно космическими. Тем более, что никаких миллиардов для них не нужно.

Так, в Киеве лишь недавно отказались от жетонов для оплаты проезда в метро. Для того, кто катался по Москве с «Тройкой», проезд в Киеве будет мукой. Сравнительно дешёвой, впрочем: 8 грн (22 рубля). Есть 4G интернет. Работает терпимо, правда появился он только в марте 2020 года, а до всех станций его дотянули только в 2021-м. О запуске 5G-Ready, как в Московском метрополитене, пока не слышно.

Если говорить об удобстве жизни, нельзя обойти вниманием доступность ипотеки. В 2020 году в России выдано 1,78 млн ипотечных кредитов на сумму 4,44 трлн рублей. По итогам 2021 года ожидается ещё 5 трлн. За те же годы на Украине банки выдали ипотечных кредитов на 3,8 млрд грн (10,3 млрд руб) и на 6 млрд грн (16,2 млрд руб). Иными словами, даже с поправкой на количество населения, объёмы ипотечного кредитования на Украине в 2020 году были в 108 раз меньше. Ипотека важна не только потому, что стимулирует работу экономики. Одновременно она — фактор и показатель стабильности валюты.

Государство и общество

Ну и наконец - Украина вот уже 7 лет живёт в состоянии гражданской войны. Эта война идёт не только на Донбассе, общество до сих пор не достигло консенсуса относительно событий 2013-2014 года и вряд ли его достигнет вообще когда-либо. Что, в свою очередь, делает достижение мира на Донбассе трудновыполнимой задачей.

Украинское государство в этом конфликте выступает с жёстких нациецентричных позиций, усугубляя раскол. Выбор нелояльных — внутренняя или внешняя эмиграция. И как раз в Россию. Последний вариант выбрали уже порядка 1,2 млн человек (2016-2021 гг). Обратную рокировку проделали всего 52 тыс россиян, причём этот ручеек иссякает: в 2014 году желающих было 15,5 тыс, а за 2020-й — всего около 3 тыс. Так что насчёт многих Нуланд кто-то обманул.

Украинцев явно становится мало (а будет, по прогнозам самих украинских ученых, еще меньше) и власть собирается решать проблему введением множественного гражданства:

«Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства», — заявил Зеленский, внося проект закона в ВР.

Россия пропущена не случайно: на её граждан нормы этого закона распространяться не будут. Ради счастья стать гражданином Украины от российского паспорта придётся отказаться.

Но это в том случае, если нравится быть человеком второго сорта. Украина не просто нарушает гуманитарные права иных этнических групп. Тут эти нарушение — часть государственной политики. Но если в Прибалтике это унижение компенсирует паспорт с шенгеном, то преимущества украинского гражданства туманны. С учётом же всего сказанного, Украина как Земля обетованная для россиян — очень смела фантазия.

О чем все это, госпожа Нуланд?

В целом, всё это известные вещи и слова Нуланд — единственная причина их снова проговорить. Хотя сама она вряд ли верит в сказанные глупости. Более того, в Киеве тоже вряд ли сильно обрадовались бы такому потоку переселенцев из России. Тогда зачем Госдеп их туда приглашает?

Прежде всего, Нуланд эксплуатирует один простой принцип: если нечего сказать — ври. Врёшь — ври хорошее. Тем более когда обещанные толпы россиян не материализуются, вряд ли Нуланд кто-то это предъявит.