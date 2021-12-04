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2 часа назад

МВФ назвало сумму для преодоления климатического кризиса

Смягчение последствий и преодоление климатического кризиса требует от мирового сообщества от шести до десяти триллионов долларов в течение ближайшего десятилетия. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе конференции Reuters Next. Ее слова приводит ТАСС.

МВФ назвало сумму для преодоления климатического кризиса
Фото:  Clemens Bilan/ Globallookpress.com Clemens Bilan/ Globallookpress.com

Глава фонда подчеркнула, что сейчас нужны уже не миллиарды, а триллионы долларов. МВФ занимается этим вопросом, поскольку он представляется важным для членов организации.

«Я не думаю, что сегодня найдется много людей, которые считают, что изменение климата не имеет макрокритического значения для экономической стабильности, роста и занятости. Оно имеет значение», — сказала Георгиева.

Ранее Международный валютный фонд предупредил о рисках для мировой экономики из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Как заявила директор-распорядитель МВФ, по этой причине темпы восстановления могут сократиться.

Экономика,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,Reuters,ИТАР-ТАСС,
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