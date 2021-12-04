МВФ назвало сумму для преодоления климатического кризиса

Смягчение последствий и преодоление климатического кризиса требует от мирового сообщества от шести до десяти триллионов долларов в течение ближайшего десятилетия. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе конференции Reuters Next. Ее слова приводит ТАСС.

Фото: Clemens Bilan/ Globallookpress.com Clemens Bilan/ Globallookpress.com

Глава фонда подчеркнула, что сейчас нужны уже не миллиарды, а триллионы долларов. МВФ занимается этим вопросом, поскольку он представляется важным для членов организации.

«Я не думаю, что сегодня найдется много людей, которые считают, что изменение климата не имеет макрокритического значения для экономической стабильности, роста и занятости. Оно имеет значение», — сказала Георгиева.