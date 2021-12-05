В США раскрыли назначение «Северного потока-2»

Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш раскрыл назначение газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает RT.

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По его словам, «Северный поток-2» призван заменить газотранспортную систему Украины. Он отметил, что по этой причине России больше не нужно будет беспокоиться об уничтожении инфраструктуры в случае конфликта с Украиной. Американский политик также подчеркнул, что по вопросу газопровода демократы и республиканцы в сенате всегда сходились во мнениях.

Помимо этого, Риш призвал своих коллег принять предложенную им поправку к проекту закона об оборонном бюджете США, предполагающую введение в обязательном порядке санкций против оператора «Северного потока-2», а также имеющих отношение к проекту компаний. У Вашингтона еще есть время принять меры для предотвращения запуска газопровода, добавил он.

Ранее полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков объяснил, что президент США Джо Байден согласился не препятствовать достройке газопровода «Северный поток-2» для того, чтобы Германия не вышла из НАТО. По его словам, американский лидер говорил о том, что США будут «мочить» Россию, однако на деле предоставил возможность, чтобы СПГ стояли пустыми, «весь газ ушел в Китай, а Россия заняла рынок Европы».