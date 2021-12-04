В России предложили новую выплату в 30 тысяч рублей

Экономисты призвали ввести продуктовые карточки в России и выплачивать пособия только самым бедным гражданам. Это позволит поднять ВВП и улучшить жизнь не только нуждающихся россиян, но и среднего класса. Такие меры по поддержке малоимущих предложили доцент РАНХиГС Николай Кульбака и экономист НИУ ВШЭ Валерий Миронов, передает URA.RU.

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«Это позволит им часть дохода, который они тратили на продукты, пустить на потребительский рынок, на какие-то другие товары, тем самым поднимется их уровень жизни и повысится весь ВВП. Естественно, что это улучшит положение и среднего класса», - сказал Николай Кульбака.

По его словам, бедность - это проблема всех слоев населения, поскольку она ведет к низкому потребительскому спросу и низкому ВВП. При этом введение карточек не означает нормирование товаров.

«У нас очевидное расслоение населения и есть смысл сосредоточиться на поддержке бедных семей», - добавил Миронов.

Он отметил, что у бедных «скорость потребления выше» и они не будут накапливать деньги.

«Если платить не всем по 10 тысяч рублей, а бедным по 20 тысяч или 30 тысяч рублей, это гораздо выгоднее для экономики страны», - заявил эксперт.

Он считает, что такая мера поддержит внутренний спрос. Право на пособия можно оформлять «в форме электронных сертификатов».

В свою очередь, экономист Николай Кульбака предложил избавляться от стереотипов и не ассоциировать продуктовые карточки с кризисом. К тому же их можно оформить в виде интернет-бонусов, «которые приходят на телефон, и ты их тратишь на кассе».