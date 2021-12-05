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1 час назад

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток – 2» в случае конфликта России и Украины

В случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной правительство Германии должно немедленно свернуть проект «Северный поток – 2», заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.

В Европарламенте поставили России ультиматум из-за Украины
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, якобы «угроза для Украины в свете недавнего развертывания российских войск на границе реальна», передает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

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«Эта ситуация вызывает очень большую обеспокоенность, не исключена эскалация конфликта на востоке Украины», – заявил он.

Вебер отметил, что сложившаяся обстановка является «испытанием для НАТО и западного сообщества».

«Важно, чтобы НАТО дала понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины», – подчеркнул он.

Евродепутат отметил, если Россия применит оружие в регионе, в таком случае «газопроводу «Северный поток – 2» конец, его ввод в эксплуатацию исключен».

«Это издевательство»: На Украине возмутились решением ФРГ по «СП — 2»

Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

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